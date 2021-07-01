Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
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Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar -Alt kısımda çıkan yangını söndürebilmek için otomobili böyle kaldırdılar Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tamir edilen otomobil bir anda alev alev yandı.

Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar

-Alt kısımda çıkan yangını söndürebilmek için otomobili böyle kaldırdılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tamir edilen otomobil bir anda alev alev yandı. Çevredeki vatandaşlar alt kısımda çıkan yangının tam anlamıyla sönmesi için otomobili kaldırarak yan yatırdı.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1966 Sokak üzerinde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalı olduğu için tamirhaneye getirilen 34 UT 4268 plakalı otomobil, tamir edildiği esnada bir anda alev alev yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören ustalar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından söndürüldü. Daha sonra vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin otomobilin alt kısmında soğutma çalışması yapabilmesi için ilginç bir yol izledi. Kalabalık bir şekilde otomobilin yanına geçen vatandaşlar, otomobili kaldırarak yan çevirdi. Bunun ardından itfaiye ekipleri, otomobilin altında soğutma çalışması gerçekleştirdi.

"Arabanın altında yoğun bir şekilde zift vardı"

Yangını görünce hemen yardıma koştuklarını söyleyen Özkan Karadaş, "Ani bir yangın oldu, araba birden parladı. Biz de dumanı gördük, zaten burada oturuyoruz. Bir heyecan, bir panik oldu. Çocuklar korkmaya başladı. Biz de o heyecanla hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiyeden önce de belediye ekipleri geldi zaten. 1 tondan fazla su bastılar. Sonra itfaiye ekipleri geldi, su ve köpük sıktılar ama bir türlü söndüremediler. Çok aşırı bir zift vardı herhalde. Baya uğraştılar. Yangının sebebini bilmiyorum. Kaynak yapıyorlardı, kaynaktan oluşan bir kıvılcımdan çıkmış olabilir. Otomobilin alt kısmından parladı. Onun için söndüremediler. Arabanın altında yoğun bir şekilde zift vardı" dedi.

Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar
Tamir edilirken alev alan otomobili söndürebilmek için dakikalarca uğraştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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