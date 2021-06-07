TAMİR EDİLEN TIR'IN FRENİ BOŞALDI 1 ÖLÜ
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TAMİR EDİLEN TIR'IN FRENİ BOŞALDI 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde arızalanan kamyonu tamir etmek için altına giren İzzet Büyük (56), freni boşalan kamyonun hareket etmesi sonucu can verdi.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde arızalanan kamyonu tamir etmek için altına giren İzzet Büyük (56), freni boşalan kamyonun hareket etmesi sonucu can verdi.

Olay, Akçakoca Osmaniye Mahallesi Arif Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Arızalanan kamyonu durduran sürücü İzzet Büyük, tamir etmek için aracın altına girdi. Bu sırada freni boşalan kamyon hareket ederek, sürücüyü ezdikten sonra yaklaşık 100 metre ileride park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Büyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak bölgeye gelen İzzet Büyük'ün yakınları fenalaştı. Bölgede yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Büyük'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAMİR EDİLEN TIR'IN FRENİ BOŞALDI 1 ÖLÜ
TAMİR EDİLEN TIR'IN FRENİ BOŞALDI 1 ÖLÜ
TAMİR EDİLEN TIR'IN FRENİ BOŞALDI 1 ÖLÜ
TAMİR EDİLEN TIR'IN FRENİ BOŞALDI 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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