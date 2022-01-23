- Tamir edilen kalp kapakçığıyla yaşama tutundu

65 yaşındaki İdris Çeşmeci, robotik mitral kapak tamiriyle sağlığına kavuştu

İSTANBUL - Nefes darlığı nedeniyle birçok hastaneye başvuran ve mitral kapak yetersizliği olduğu öğrenen 65 yaşındaki İdris Çeşmeci, "Belki de orada ölebilirdim. Böyle bir ameliyat olduğum için yaşıyorum, ikinci bir yaşam. Herkes korkmadan gelsin, rahatlıkla kendilerini teslim etsinler" dedi.

65 yaşındaki İdris Çeşmeci, hissettiği yorgunluk hissi ve nefes darlığı sonrası hastaneye gitti. Gittiği birçok noktada kendisine farklı tanılar konulduğunu ancak sonuç alamadığını anlatan Çeşmeci, bir yakının tavsiyesiyle Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Burada yapılan tetkiklerinde mitral kapak yetersizliği tespit edilmesi üzerine 65 yaşındaki Çeşmeci'nin robotik cerrahiyle ameliyat edilmesine karar verildi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Onan ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yaşama tutunan Çeşmeci, robotik cerrahi sayesinde kısa sürede ayağa kalkarak günlük yaşamına döndü. Prof. Dr. Burak Onan ise ameliyat sürecini ve robotik cerrahi yöntemini anlattı.

"İlk nokta mitral kapağını tamir edebilmiş olmamız, ikincisi robotik cerrahi"

Hastaya yapılan testler sonucunda mitral kapağının tamir edilebileceğinin belirlendiğini ardından ise başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Burak Onan: "İdris bey nefes darlığı şikayetiyle bize geldi. Esas problem kalbinin kapaklarından bir tanesinde mitral kapağında kaçak olmasıydı. Mitral kapağı tutan ince iplik şeklinde yapılar vardır. Bu yapılardan bir ve ya birden fazlası koptuğu zaman kapak normal fonksiyonunu yerine getiremiyor, tersine dönüyor. İdris Bey'de de bu mekanik olayı yaşadık. Kapağında ileri derecede yetmezlik, kaçak vardı. Bu kaçağın birkaç şekilde çözüm yolu var; ya kapağı tamir edebilirsiniz ki bu bizim şu anda vurgulamak istediğimiz kritik nokta, diğeri de kapağın değişimi; oraya bir protez yerleştirilmesi. Biz kliniğimizde genellikle ilk seçenek olarak kapak tamiri yaparak tedavi ediyoruz. Tamir olması bir hastanın kalp, mitral kapak ameliyatında edineceği maksimum kazanım. Kritik nokta tamirin yapılabilmesi ve etkin olabilmesi. Tamirin ne şekilde bir avantajı var; enfeksiyon riski daha düşük oluyor ve protez kapağın takılmasıyla ortaya çıkan risklerden de hastalarımız korunmuş oluyor. İlk nokta mitral kapağını tamir edebilmiş olmamız, ikinci noktada ameliyatını kapalı bir şekilde robotik cerrahi yönteminin kullanılarak göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle yapmamız bunun avantajı da hastamızın kısa zamanda normal, günlük sosyal aktivitelerine dönmesini sağlamak" dedi.

"Kapağınızın tamir olup olamayacağını sormanız gerekiyor"

Kendilerine başvuran hastalarda öncelikle imkan varsa kalp kapağı tamiri gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Burak Onan: "Kapak tamir olabilirse, şansı varsa mutlaka kapaklarını tamir ediyoruz. Tamir en önemli nokta mitral kapak cerrahisinde altın standart diyebiliriz. Hastanemizde vaka yoğunluğumuz var, çok fazla ameliyat yapıyoruz ve kapak tamiri de bizim hasta yoğunluğumuz arasında önemli bir kısmı teşkil ediyor. Bunların yapılabilmesi için bu işe kendini veren insanların yanında bu işe gönül vermiş uzmanların, asistanların da olması gerekiyor. Mitral kapağı tutan küçük iplikçikler var bunları paraşüte benzetebiliyoruz. Nasıl bir paraşütün ipleri koptuğu zaman paraşüt tersine dönüyor. Mitral kapak da aynı mantıkla çalışıyor. Bizim yaptığımız şey; bu bu kopan küçük iplikleri yerine yenisini koyarak kapağın tekrar normal fonksiyonuna dönmesini sağlamak. Özellikle hastalar için vereceğimiz mesaj; gittiğiniz hastanelerde cerrahınıza mutlaka kapağınızın tamir olup olamayacağını sormanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu ameliyat benim için çok büyük bir avantaj oldu, ikinci bir yaşam"

Rahatsızlığı için başka hastanelerde farklı tanılar konulduğunu anlatan 65 yaşındaki inşaat mühendisi İdris Çeşmeci: "İlk önce alerjik astım gibi dediler ben de tedavisine gittim, sonra bir başka doktora gittim o da astım var dedi. Başkasına gittim 'hayır bunlar yanlış tedavi' dedi, 'siz de KOAH var' dediler, iyice korkuttular. Ardından dediler bulduk; size önerimiz mitral kapağın tamirini yaptır. Bu hastalık kalp olduğu için hastalar korkuyor, ben ameliyat olmaya karar verdim, geldim oldum. Bir hafta kadar kaldım o bir haftada baya yardımcı oldular. Çabuk iyileştim evime gittim. Ben yeni bir trafik kazası geçirdim 45 gün kadar oldu. Bu ameliyat benim için çok büyük bir avantaj oldu. Belki de orada ölebilirdim, böyle bir ameliyat olduğum için yaşıyorum, ikinci bir yaşam. İyi doktorlar olduğunu herkes bilsin korkmadan gelsinler, rahatlıkla kendilerini teslim etsinler. Beş buçuk saat ameliyathanede kalıyorsunuz ama bir şey duymuyorsunuz" diye konuştu.