Tamir atölyesindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasında
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Tamir atölyesindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüpheli bir şahsın tamir atölyesinden hırsızlık yapma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tamir atölyesindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasında
25.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:30

Gaziantep'in Nizip ilçesinde şüpheli bir şahsın tamir atölyesinden hırsızlık yapma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden tespit edilerek yakalanan şüphelinin 24 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesindeki bir tamir atölyesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir tamir atölyesine girerek hırsızlık yapan ve 24 ayrı suç kaydığı olduğu ortaya çıkan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın, atölyeden hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerden tespit edildikten sonra yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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