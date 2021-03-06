Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Ankara Genel Merkez Eğitimi tamamlandı
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Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Ankara Genel Merkez Eğitimi tamamlandı

06.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:09
Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Ankara Genel Merkez Eğitimi tamamlandı

Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Ankara Genel Merkez Eğitimi tamamlandı.

Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Ankara Genel Merkez Eğitimi tamamlandı.

Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Ankara Genel Merkez Eğitimi Ankara AFAD'da gerçekleşti. 20 kişinin aldığı eğitimlerde Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibine Genel Başkan Yağız Kızılkaya'da destek verdi.

Akreditasyon Sürecinde Türkiyenin ilk Uluslar Arası Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma 51 ilde ve 12 ülkede devam ediliyor. Eğitimlerle ilgili konuşan Genel Başkan Kızılkaya, "Afet yılı olarak geçirdiğimiz bu süreçte vatana millete ve Devletimize destek olmak için ekibinin tüm çabasını gayretini sergilediği bu projelerde şerefle görev alacak" ifadesini kullandı. - ANKARA

Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Ankara Genel Merkez Eğitimi tamamlandı
Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Ankara Genel Merkez Eğitimi tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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