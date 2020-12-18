TAMGA'dan Bolu Valisi Ümit'e ziyaret
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TAMGA'dan Bolu Valisi Ümit'e ziyaret

18.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:20
TAMGA'dan Bolu Valisi Ümit'e ziyaret

TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Bolu İl Amiri Levent Şimşek, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

TAMGA Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Bolu İl Amiri Levent Şimşek, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünyanın hiçbir yerinde afet olaylarının yaşanmamasını temenni eden Vali Ümit, "Ülkemizin deprem bölgesinde olması nedeniyle her zaman olabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Gerek vatandaşlarımızda afet bilincinin oluşmasında gerekse afet sonrası yapılması gereken tüm çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK'lar olarak koordineli bir şekilde hareket etmek büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Ümit, muhtemel bir afet anında can kaybı olmamasının en büyük temennileri olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda dernek olarak üstlenmiş olduğunuz anlamlı ve fedakar sorumluluktan dolayı sizleri tebrik eder, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim." dedi.

Dernek ve yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Şimşek ise "Ülkemizin farklı bölgelerindeki afetler sonrası AFAD'la koordineli şekilde hareket ederek, arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılacağız. Afet bilincinin artırılması konusunda vatandaşlarımıza verilecek eğitimlerde üzerimize düşen görevleri yapacağız". diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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