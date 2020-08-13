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Tamer Tuna: Stoperle, orta sağ takviyesi yapmak istiyoruz"

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, "Kadroya dahil edeceğimiz oyuncular mevki olarak zaten belli. Stoperle orta sağ takviyesi yapmak istiyoruz.

Tamer Tuna: Stoperle, orta sağ takviyesi yapmak istiyoruz
13.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:15

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, "Kadroya dahil edeceğimiz oyuncular mevki olarak zaten belli. Stoperle orta sağ takviyesi yapmak istiyoruz. Daha çok giden mevkilere yönelik oyuncu çalışmamız var, 4-5 oyuncu, 3 oyuncu kesin ligler başlayana kadar. Ama aramızdan ayrılan oyuncu olursa da onlara yönelik bir çalışmamız da olacaktır" dedi.

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da girdiği kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör Tamer Tuna, kadroya yeni katılan oyuncuların çabuk uyum sağladığını ve özellikle kampın çok iyi geçtiğiniz kaydetti. Tamer Tuna, "Kamp oldukça iyi çalışma koşullarımız ve olanaklarımız harika. Sahalarımız muhteşem. O yüzden de iyiyiz diyebilirim. Hazırlık dönemimiz zaten istediğimiz planlamada ilerliyor zaten. Tabi ki kaynaşma, adaptasyon hem de sezona hazırlık anlamında, birde geçen sezon kısa arlıktan sonra iyi çalışmak ve doğru çalışmak çok önemli. Şuan onu gerçekleştiriyoruz. Memnunuz ve yolunda gidiyor her şey.

Orgill kampımızda, Serdar'ın bir sakatlığı vardı transfer ettiğimizde bilerek ve öyle anlaşma yaptık. Tedavilerine devam ediyor. Gökdeniz var Milli Takım ve Kocaelispor'dan aramıza katılan. Onlarda aramıza katıldığında takım tabi ki daha iyi olacak ama mesele zaten sürekliliği sağlayabilmek" dedi.

"Hedefimiz bunların tamamını gerçekleştirebilmek"

Hedeflerinin takım olarak en iyi oyunu gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Tamer Tuna, doğru organizasyonu gerçekleştirmek için hareket ettiklerini ifade etti. Tamer Tuna açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Amacımız takımdaki hedefleri doğru oluşturup geçen yılki oyunun üzerine neler yapabileceğimizi planlamak doğru organizasyonu Antalyaspor içinde kendimiz içinde gerçekleştirebilmek. Çünkü işin duygusu çok önemliydi. Hem takım olarak hem Antalyaspor ailesi olarak 2. yarıda gerçekleştirdik. Mesele zaten gençlerin özellikleri bakımından takıma dayalı oyun modelimize uygun oyuncular olarak dahil olması, alt yapıdan dahil olan oyuncularımızın o verimliliğin içerisine girebilmesi, transfer ettiğimiz oyuncuların sağladığı başarı ve iyi oyunla aynı paralelde performanslarını alabilmemiz ve onları gösterebilmemiz daha önemli. Zaten hedefimiz bunların tamamını gerçekleştirebilmek."

"Daha çok oyuncu çalışmamız giden mevkilere yönelik var"

Transfere ilişkinde önemli açıklamalarda bulunan ve stoper ile orta sağ mevkiye takviye başta olmak üzere 3 oyuncuyu kesin olarak ligler başlamadan takıma dahil etmeyi istediklerini kaydederek, "Ayrılan, mukavelesi biten oyuncumuzun, sözleşmesi bittikten sonra yenilemediğimiz mevkiler var. Bu oyunculara yönelik, giden oyunculara yönelik takviyeler planlıyoruz. 3 transferimiz oldu. Takıma dahil ettiğimiz oyuncularımız var, onları kazanmaya çalışacağız. Tabi ki iyi çalışıyorlar, yetenekleri belli ama bunun zamanla bizim aramıza katılımını sağladığı adaptasyonla da çok ilgisi var. Birde o mevkilere doğru yani kendi modelimize uygun oyuncuları dahil edebilmek. Dahil edeceğimiz oyuncular mevki olarak zaten belli. Stoperle orta sağ takviyesi yapmak istiyoruz. Daha çok oyuncu çalışmamız giden mevkilere yönelik var. 4-5 oyuncu, 3 oyuncu kesin ligler başlayana kadar. Ama aramızdan ayrılan oyuncu olursa da onlara yönelik bir çalışmamız da olacaktır" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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