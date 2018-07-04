Tamer Tuna: "Sahada Her Maçı Kazanabilecek Bir Takım Olacak"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Oyunumuzu geliştirerek, seneye çok daha iyi bir Sivasspor izlettireceğime eminim. Sahada her maçı kazanabilecek bir takım olacak." dedi.

Tuna, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Demir Grup Sivasspor'da görev almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kulübün yapısını iyi bildiğini belirten Tuna, daha iyi işler yapmak için Sivas'a geldiğini aktardı. Genç teknik adam, Demir Grup Sivasspor'da işini kolaylaştıran bir yapı olduğunu belirterek, "Geliştirilmesi gereken yönlerle alakalı adımlar da atacağız. Bu konuda Demir Grup Sivasspor'un ligde çok önemli yeri var. Hem bütçe hem planlama hem de oyuncuların ekonomik durumu anlamında. Oyunculara karşı sorumluluklarını yerine getiren bir anlayış olduğu için futbolculardan istediklerimizi daha kolay alıyoruz." diye konuştu.

Tamer Tuna, burada bütünün bir parçası olarak üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek istediğini vurgulayarak, "Hem ekibime hem buradaki anlayışa hem de taraftara inancım çok yüksek. Daha iyi sezonlar yaşamak için buradayız. Bunu da gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"(Transerde) Sabırla ve itinayla adımlar atıyoruz"

Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt'u renklerine bağladıklarını hatırlatan Tuna, şunları kaydetti: "Bu oyuncuların dışında düşündüğümüz oyuncuları takip ediyoruz. Görüşmelerimiz de oldu ancak somut bir gelişme yok. Sabırla ve itinayla adımlar atıyoruz. Ayırdığımız bir bütçe var ve bu bütçe de yeterli. Bununla alakalı çok iyi düzeydeyiz. Uygun şartlarda istediğimiz oyuncular da olursa sağ bek, sağ kanat, orta saha ve stoper bölgesinde bu çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili adımlar atıyoruz. Tabii ki kamp süresinde ne gelişir bilmiyoruz. 4-5 takviye düşünüyoruz. Geçen seneden iskeleti olan ve karakteri iyi olan bir takımla beraberiz. Takımımıza katkı sağlayacak iyi oyuncuları kadromuza katacağız."

"Daha iyi bir Sivasspor izlettireceğime eminim" İçinde bulundukları durumu iyi tespit etmeleri gerektiğine değinen Tamer Tuna, "Geçen sene Süper Lig'de elde edilen 7. sıra, önemli bir başarıdır. Samet (Aybaba) hoca ve ekibini tebrik etmek lazım. Oyunumuzu geliştirerek, seneye çok daha iyi bir Sivasspor izlettireceğime eminim. Sahada her maçı kazanabilecek bir takım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rybalka ve Saivet'nin yeni sezonda olup olmayacağının sorulması üzerine Tuna, şöyle konuştu: "İki oyuncunun da burayı çok kabullendiğini ve istediklerini biliyorum. Sabırlı ve çok tutarlı olunması gereken bir süreç. Önemli olan eksik yönlerimizi bir an önce tamamlamak. Onlar tamamlandıktan sonra diğer adımlara geçmek istiyoruz. Listemizde başka oyuncular da var."

Sivasspor'un her maçı kazanmaya odaklı oynadığını, bunu rakiplerine ve taraftarına hissettirecek şekilde sahada olacağını da vurgulayan Tuna, "Başarı oldukça taraftarımız haz alacak. 12-27 Temmuz tarihlerinde Bolu'da 4 hazırlık maçı planladık. İki de Ankara'da TSYD Kupası'nda maç yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Antrenman yapıldı Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. İdmanda oyuncular, pas ve şut çalışmaları yaptı.

Brezilyalı oyuncu Robinho da bugünkü antrenmanda yer aldı.

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