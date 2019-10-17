17.10.2019 11:11

- Tamer Tuna: "Milli Takımımızı bu süreçte gösterdikleri duruş için tebrik ediyorum"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:

"Kadroda istikrarı bozmamaktan yanayım"

"Taraftarımızla bütünleşeceğimiz bir stadyum olacak"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istediklerini söylerken, istikrarı bozmamak için Başakşehir maçında kadroda fazla bir değişiklik yapmayacağını ifade etti. Tuna, sezonun ikinci yarısına yetiştirilmesi planlanan yeni stadyum için ise "Taraftarımızla bütünleşeceğimiz bir stadyum olacak" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, forma sponsorluk anlaşması için düzenlenen törende basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın durumunu değerlendiren Tuna, son dört maçta ortaya koydukları performansın hedef oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi. Tuna, "Başakşehir maçı da kendi yolumuzu çizme konusunda en önemli maç diyebiliriz. 10 kişiyken ortaya koyduğumuz mücadeleyle aldığımız puanlar ve Kayserispor maçındaki farklı galibiyet, Başakşehir maçını biraz daha önemli hale getirdi. Güçlü ve neler yapabildiğini bildiğimiz bir takıma karşı bizim de ortaya koyacaklarımız, inşallah son maçlardaki performansımızın da üzerinde olur. Bunu yapabilirsek kazanabileceğimizi biliyoruz ve iyi hazırlandık. Zaten yapımız, oyun anlamında karakterimiz ve oyun kültürümüz gelişme halindeydi. Mücadele gücümüz, bütünlüğümüz ve taraftarla olan coşku ve hissiyatımız çok iyi seviyedeydi. Milli maç arasından sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz" dedi.

"Göztepe, sancılı dönemlerden iyi çıkabilen bir takım"

Gol atamadıkları dönemde bile artı yönlerinin fazla olduğunu belirten Tuna, "Tabii bunlar maçları kazanamayınca, golü bulamayınca görünmeyebiliyor. Bu yönlerimizi geliştirirken pozisyona girme oranı, gole çevirme yüzdelerimizi arttırmak zorundaydık. Biz bu konuda hızlı bir geçiş yaptık. Biz, sancılı dönemlerden iyi çıkabilen bir takımız. Göztepe, büyük camiası ve taraftarıyla birleştiğinde tüm sancılı dönemleri atlatabilme yeteneğine sahip. Geçen sezon da o süreci sonlara doğru yaşamıştık. Umarız ki bundan sonra gol atamadığımız bir maç yaşamayız. Gol atamama, stres ve oyuncular üzerindeki baskıyı yenebilme kabiliyetine sahip olmak önemlidir" şeklinde konuştu.

Tuna, kadroda istikrarı korumaktan yana

Transfer sezonunun son günlerinde aralarına katılan yeni oyuncularla birlikte kadro istikrarının sağlandığını ifade eden Tuna, "Sezon başındaki yaşadığımız sancılı dönem, bazen istikrarsızlıktan kaynaklanıyordu. Arayışımıza kısa sürede cevap bulmuş olmaktan dolayı mutluyum. Bu haftada istikrarlı kadroyu bozmamaktan yanayım; ama sakatlıklar olabiliyor, maça göre farklı anlayışlar kurarken takımı değiştirebiliyoruz. Başakşehir maçında da Kayserispor karşısında oynadığımız kadroya yakın bir kadroyla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızla bütünleşeceğimiz bir stadyum olacak"

Tuna, sezonun ikinci yarısının ilk maçına yetiştirilmesi planlanan yeni stadyumun, stadyumdan öte bir yer olduğunu vurgulayarak, "Maç olmadığı zamanlarda bile yaşanabilecek bir alan. Stadın üstünde yürüyüş alanlarının olduğu, sosyal aktivitelerin, müzelerin ve birçok taraftarın içinde yaşayabileceği bir merkez. Ligin ikinci yarısında inşallah hazır olacak o stadyum. Taraftarımızla bütünleşeceğimiz bir stadyum olacak. Diğer yaşam alanları da tam anlamıyla önümüzdeki sezon faaliyete geçecek ve tamamen faydalanacağız. İnşallah taraftarımızla buluştuğumuz o sağlıklı yaşam merkezinde daha büyük hedefleri de birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

"Milli Takımımızı bu süreçte gösterdikleri duruş için tebrik ediyorum"

A Milli Futbol Takımı'nın almış olduğu başarılı sonuçlara ve gösterdiği duruşa da değinen Tuna, sözlerine şöyle devam etti:

"Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu yaşadığımız süreçte ve teröre karşı verdiğimiz mücadelede gösterdikleri duruş için tebrik ediyorum. Şairin de dediği gibi 'Bu vatan, bu toprak sıra dağlar gibi duranlarındır'. Mehmetçiğimizin sınırımızın ötesinde terör örgütlerine karşı yaptığı bu mücadelede, moral olarak yanında olmak önemli. Onların daima dualarımızla, kalbimizle yanlarındayız. Milli takımızın da selamı ve galibiyetleri onlara bir moral oldu. Mehmetçiğimiz olduğu sürece ülkemizde güneş hiçbir zaman batmayacak. İnşallah tüm askerlerimiz terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleden ülkemize burunları dahi kanamadan dönebilirler."

Kaynak: İHA