Tamer Tuna: "Ligde İyi Bir İz Bırakmak İstiyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, takım olarak ligde iz bırakmak istediklerini söyledi.

Tuna, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım olarak iyi seviyede olduklarını kaydetti.

Yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Tuna, şöyle konuştu:

"Umarım zevkli ve iyi bir sezon olur. Bizim için de iyi bir sezon olması çok önemli. Ligde iyi bir iz bırakmak istiyoruz. Geçen yılı 7. sırada bitirmemiz, bu sene hedefimizi daha üst sıralar olarak belirledi. Ligin kalitesini, değerini, ligdeki takımların gücünü her şeyi biliyoruz. Bizim için iyi bir sezon olmasını diliyoruz. Bu sezon iskelet kadromuzu koruduk. İyi bir iz bırakmak istiyoruz. Hakemlerin ya da rakiplerin olumsuz anlamda konuşulmadığı, takımların ve hocaların kendilerini konuşturduğu bir sezon olmasını diliyorum. Umarım bir sakatlık yaşanmaz."

Güçlü bir takımlarının olduğunu aktaran Tuna, "Takım olarak bu yıl üzerine neler koyabiliriz bunlara çok çalıştık. Alanyaspor'un artılarını biliyoruz. Bizim neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Geçen hafta 58 kombine almasının sorulması üzerine Tuna, "Açıkçası bu bir renkti. 58 de Sivas'ın plakası, ben de böyle bir katkıda bulunmak istedim. Bunun dağıtımını arkadaşlar yapıyor. Gönülden takımımıza destek vermek istedim. Sivas'ta böyle bir farklılık oluşturmak istedik. Umarım katkımız olmuştur. Sivaslılar iyi bir takım izleyecek." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve açma germe hareketlerinin ardından yarı sahada pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Hafif sakatlığı bulunan Muhammet Demir, antrenmanda takımdan ayrı koştu.