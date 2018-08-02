Tamer Tuna: "Lig Başlayana Kadar İyi Bir Seviyeye Ulaşacağız"

- Tamer Tuna: "Lig başlayana kadar iyi bir seviyeye ulaşacağız"

SİVAS - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna,"Lig başlayana kadar iyi bir seviyeye ulaşacağız. Sivasspor'un hem kendi adına, hem Sivas şehri adına, markası adına hem de bugüne kadar gösterdiği başarısını yukarı taşımak bütün amacımız. Bunu da iyi bir şekilde ortaya koyacak takım var" dedi.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonuna kulüp tesislerinde hazırlanan Demir Grup Sivasspor çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve kondisyon çalışması yapıldı. Antrenmanda taraftarlar Brezilyalı yıldız Robinho'ya ve Barcelona'dan transfer edilen Douglas'a yoğun ilgi gösterdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna,"Başlangıçtan bu yana hem hedeflerin hem de düşüncelerin lige dayalı olduğunu biliyoruz. O yüzden bir aylık süreçte hazırlık döneminde çok iyi bir kamp geçirdik. Sivas'ta ki hazırlıklarımızda iyi geçti. Lige kadar kısımda bu hazırlıkların sonuçlarını almak istiyoruz. Lig maçı ve başlangıçlar her şeyden önemli iyi sonuçlarla başlamak istiyoruz ki o süreci de iyi geçirelim sezon sonuna kadar. Tabi transfer periyotu oyuncularımızın bugüne kadar ve geçen seneden gelen bazı hem takım olarak hem de pozisyon olarak neler katabiliriz onlara yoğunlaşmış durumdayız. Artık ayın 11'indeki Alanyaspor maçıyla lig başlangıcımızı iyi bir şekilde yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Yeni transferler olacak"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Tuna,"Transferlerle ilgili aramıza katılan oyuncular oldu. Katılacak olanlar var. Çalışmalar devam ediyor. Net oyuncular olmak zorunda takım içindeki pozisyonu çok önemli. Hem ofansif kanat oyuncusu hem de bir stopere ihtiyacımız var. Ondan sonra tekrar oyuncu ihtiyacımız olur mu? Onu değerlendireceğiz. O çalışmalarda sürüyor ama oldukça iyi bir seviyedeyiz. Lig başlayana kadar daha iyi bir seviyeye ulaşacağız. Sivasspor'un hem kendi adına, hem Sivas şehri adına,markası adına hem de bugüne kadar gösterdiği başarısını yukarı taşımak bütün amacımız. Bunu da iyi bir şekilde ortaya koyacak takım var. Oyuncularımız biz iyi çalışıyoruz umarım karşılığını alabiliriz" diye belirtti.

"Biz transfer edilen oyuncular adına şanslıyız"

Yeni transferleri değerlendiren Tuna," Bizimle sezona başlayan Uğur ve Erdoğan vardı. Sonradan Aydın Karabulut ve Douglas katıldı. Douglas geç geldi ama takımı Barcelona ile birlikte kamptaydı. Aydın'ın kendi başına bireysel çalışmaları oldu. Bunların üzerine koymaya çalışıyoruz. Takıma adaptasyonları kolay oldu çünkü oyuncuların bu geçişleri kolay oluyor. Karakterleri ve huyları da iyiyse, çalışkan oyuncularsa daha da kolaylaşıyor. Biz transfer edilen oyuncular adına şanslıyız. Sivas şehrinin ve tesisinin de bir avantajı var. Gelen oyuncu burada çok mutlu hem çalışma adına onlar adına da şans diyebiliriz. O yüzden adaptasyon kolay oldu. Lig maçı oynayacak kadar hazırlar. Kullanabileceğimiz oyuncuları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftara kombine kart çağrısı yapan Tuna her Sivaslı ailenin bir tane kombine kart alması gerektiğini sözlerine ekledi.