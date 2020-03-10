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Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor

Tamer Tuna: "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık"

- Tamer Tuna: "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık" Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'DA Teknik Direktör Tamer Tuna, "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık" dedi.

10.03.2020 01:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:17
Tamer Tuna:

- Tamer Tuna: "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık"

ANKARA - Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'DA Teknik Direktör Tamer Tuna, "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Buraya kazanmaya geldik ona odaklıydık. Kazanmayı hak eden bir oyun oldu mu? Tabii ki de hayır. Bugün iki takımında içinde bulunduğu puansal durum bugünkü oyunu etkilemiş olabilir ama biz kendi değerimizin altında oynadık. 20'nin üzerinde şut, 10 veya 20'nin üzerinde orta yaptırdığımız, 8 korner kullandırdığımız bir maç. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda rakibimize böyle bir istatistik vermemiş bir Antalyaspor vardı. Topun oyunda kaldığı her süre boyunca her dakikada bize atak gerçekleştirdi. Topa sahip olma oranları eşit gibi gözükse de bizim atak geliştirdiğimiz tüm pozisyonlarda hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık. 1-0'dan sonra 1-1 olması bizim için avantaj son 10 dakikada böyle bir oyunda o golü bulmak takımımızın kendi öz güveni ve değeriyle ilgiliydi. Ama ortaya koyduğumuz oyun Antalyaspor'un ortaya koymuş olduğu bir değer değil. İyi tarafı 7 maçtır kaybetmeyen ve 1 puanında bu hatta ligde kalma avantajını sağlayabilecek takımlar içinde ne kadar önemli olduğunu, deplasmandan özellikle alınan 1 puanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir teknik adamım. Bugünkü oyun için kendimizi eleştirebiliriz ama alınan 1 puanı değerli buluyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna: 'Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık'

Kaynak: İHA

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Tamer Tuna: "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık"

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