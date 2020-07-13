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Tamer Tuna: "Gelecek sezonun planlamasını yapacağız"

- Tamer Tuna: "Gelecek sezonun planlamasını yapacağız" Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Bugünkü galibiyet, matematiksel olarak seneye tam net planlama yapmamızı sağlayacak" "Yerli ve yabancı olayı sürekli tartışılıyor, hepsinin sınırlanmasına karşıyım" Fraport TAV...

13.07.2020 00:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:24

- Tamer Tuna: "Gelecek sezonun planlamasını yapacağız"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna:

"Bugünkü galibiyet, matematiksel olarak seneye tam net planlama yapmamızı sağlayacak"

"Yerli ve yabancı olayı sürekli tartışılıyor, hepsinin sınırlanmasına karşıyım"

ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'de seneye de devam edecek olan oyuncularını tebrik ederek, "Bugünkü galibiyet, matematiksel olarak seneye tam net planlama yapmamızı sağlayacak" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, rakiplerine karşı oynadıklarını iki maçın ardından önemli tecrübeler çıkarmalarının ardından bugün kazanmalarının önemli olduğunu söyledi. Ligde kalmamanın güzel olduğunu dile getiren Tuna, "Seneye Süper Lig'de devam etmiş oldukları için oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci yarıya önemli bir hedefle başladık. Bugünkü puan matematiksel olarak seneye tam net planlama yapmamızı sağlayacak. Oyuncuları, başkanı, yönetimi, taraftarı bu dönemde seslerini duyamasak da önemli destekler verdiklerini biliyorum. Hep olumlu yaklaştılar yanımızda oldular" ifadelerine yer verdi.

"Kazanarak ayrıldık"

İkinci yarı bambaşka bir planlama içine girdiklerini dile getiren Tuna, "Bu anlamda bu Antalyaspor'un bütünlüğe ihtiyacı vardı. Takımla birlikte yaşadığımız için mutluyum kazanarak bugünkü maçtan ayrıldık" dedi. Yerli oyuncu kısıtlamasına da değinen Tuna, "Yerli ve yabancı olayı sürekli tartışılıyor. Hepsinin sınırlanmasına karşıyım. Yabancı sayısı neyse sahada o olmalıyız. Bugün 8 yerli oyuncumuz sahadaydı. Türk oyuncuların geliştirildiğinde doğru planlamaların içinde, doğru eğitimler verilirse daha iyi boyuta da geleceğini düşünüyorum. Altyapıdan oyuncularımız da vardı bugün. Önümüzdeki haftalarda onlara da şans verebiliriz. Hedeflediğimiz 2 maçı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok özverili bir ekibe sahibim"

Yedek kulübesinde ve önünde yaşanan kargaşayı da eleştiren Tuna, "Biz teknik adamlar olarak kenardaki kargaşaya üzülüyoruz. Erol Bulut da eski takım arkadaşım ve dostum. İnanıyorum o da aynı sorunu yaşıyorduk. Kulübedeki antrenör ve yardımcı antrenörlerden oluşan 4-5 kişi sürekli kenarda konuşuyorlar. Hem onlar, hem de izleyenler için iyi bir görüntü olmuyor. Federasyonun kulübeye sınırlama getirmesi gerekiyor. Hatta bu cezaların o yüzden de gelmesi lazım. Çok özverili bir ekibe sahibim. Özellikle çalışanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna: 'Gelecek sezonun planlamasını yapacağız'

Kaynak: İHA

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