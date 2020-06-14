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Tamer Tuna: "Galibiyetle başlamak önemliydi"

- Tamer Tuna: "Galibiyetle başlamak önemliydi" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Buradan kazanarak ayrılmak güzel" Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna karşılaşmanın ardından konuştu.

14.06.2020 00:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:55

- Tamer Tuna: "Galibiyetle başlamak önemliydi"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna:

"Buradan kazanarak ayrılmak güzel"

İSTANBUL - Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna karşılaşmanın ardından konuştu. Galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyleyen Tuna, "Buradan kazanarak ayrılmak güzel" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Antalyaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından adapte olmanın zor olduğunu ifade eden Tamer Tuna, "Bu süreçten sonra, hem adaptasyon hem konsantrasyon adına oyuncuları hazırlamak, o tempoyu korumak, içinde bulunduğumuz süreci duygusal ve zihinsel anlamda yöneterek takımı sahaya hazır çıkarmak kolay olmuyor. Bizim için önemli olan, bu süreci geçirip galibiyetle başlamaktı. 8 maçlık yenilmezlik serimiz var. İlk yarıda içinde bulunduğumuz durumun ardından ikinci yarıdaki tablo bizim adımıza güzel. Bugün Beşiktaş'ın zaaflarını kullandık. İki kanat oyuncumuz ve Podolski ile oyunu öne taşıyacağımızı biliyorduk. İkinci golden önce Beşiktaş'ın pozisyon bulduğu bir görüntü vardı. İlk yarıda başka pozisyon vermedik. Ofansif olarak iyi oyuncularımız var. Takım savunmasını iyi kullanmak zorundaydık. İkinci yarıda pozisyon versek de kazanarak ayrılmak güzel. Ülkemizde çok önemli fedakarlıklar var. Beşikteki bebekten yaşlılarımıza kadar herkese, sağlık çalışanlarımıza, emniyet çalışanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Değişim başladı, hayat normale yavaş yavaş dönüyor. Taraftarsız oyun da bunun bir parçası. Onlarla buluşmak adına da bugün bir adım oldu. Başlangıç güzel, inşallah sonu da güzel olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Tamer Tuna: 'Galibiyetle başlamak önemliydi'

Kaynak: İHA

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