Tamer Tuna: "Fatih Terim'in Takıma Bir Enerji Kattığı Kesin"





Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, ikinci yarıdaki performanslarının sonuçta etkili olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tamer Tuna, "Hepimiz gördük. İlk yarı ile ikinci yarı performansımız arasında biraz fark vardı." dedi.



İlk yarıda topa sahip olduklarını ve bunun da kendilerini etkili kıldığını anlatan Tuna, "İkinci yarıda hatalarımız ortaya çıktı. Galatasaray'ın topu kazanma kabiliyeti 8 saniyenin altına düştüğünde, zaten iç sahada maç kaybetmiyordu. İkinci yarıda bu 7 saniyenin altına indi. Galatasaray, hareketli oyunuyla ikinci yarıda dengeyi lehine çevirdi." diye konuştu.



Ligdeki 17 maçından 9'unu kazanan Göztepe'nin bu tip maçlara daha iyi çıkması gerektiğine dikkati çeken genç teknik adam, "Güçlenen ve iyiye giden bir takımımız var. Hep kazanmaya dönük oynamak istiyoruz. Bugün ikinci yarıda bu gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.



"Fatih Terim'in takıma bir enerji kattığı kesin"



Tamer Tuna, sarı-kırmızılı ekiple yeni dönemdeki ilk maçına çıkan Fatih Terim'in takıma bir enerji kattığının kesin olduğunu aktarırken, "Kendisine bu görevinde başarılar diliyorum. Biz ise ligin ikinci yarısında, ilk yarıdaki performansımızın üzerine çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Takımının taraftar baskısından etkilenmiş olabileceği yönündeki bir soruya Tamer Tuna, "Taraftardan etkilenmiş olamayız çünkü neyle karşılaşacağımızı biliyorduk. İkinci yarıda taraftar etkisi değil, bizden kaynaklanan hatalar oldu. Rakibin ofansif değişikliklerine defansif anlamda iyi cevap veremedik. İkinci yarıyı, bizim verdiğimiz bir oyun olarak görüyorum." yanıtını verdi.



Tuna ayrıca, ilk yılında Göztepe'yi Avrupa kupalarına taşıma başarısının kendisini çok mutlu edecek bir başarı olduğunu ancak ayakları yere basarak, planlamalar yapma zorunlulukları bulunduğunu sözlerine ekledi.



]



]



]



