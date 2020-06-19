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Tamer Tuna: "Bu noktaya gelmekte çok önemliydi"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4-0'lik skorla mağlup olarak kupaya veda eden Fraport TAV Antalyaspor'da Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Bu noktaya gelmekte çok önemliydi ama istediğimize ulaşamadık.

Tamer Tuna:
19.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:22

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4-0'lik skorla mağlup olarak kupaya veda eden Fraport TAV Antalyaspor'da Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Bu noktaya gelmekte çok önemliydi ama istediğimize ulaşamadık. Artık ligde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, olabilecek tüm hataları bir güne sığdırdıkları bir maçın olduğunu söyledi. Tuna, "Hedefimiz finale kalmaktı, kupayı kazanmaktı. İki hedef oluşturmuştuk. Geldiğimizde ilk planda tamamıyla ligde devam etme hedefi vardı. Kupayı da bu oyuncularımızla bu seviyeye getirdik. Göztepe'yi, Sivasspor'u 4 maç sonra eledikten sonra Alanyaspor ile oynadık. İki ayaklı maçlarda planınızı hele ilk maçın skorundan sonra, bugün yapabilecek tüm oyun planlarımızı, düşüncelerimizi farklı şekilde yansıtmak istedik. Ama iki duran top maalesef yediğimiz gol, avantajlı skorlarda bu tarz maçlarda, rakip adına olumlu olmaya başlıyor. Bazı hamleleri yaptık, ikinci yarıda riskler aldık ama ikinci yarının başında yaptığımız hata bize gol olarak geri dönünce maalesef döndürülemeyen maç haline geldi" dedi.

"Artık ligde yolumuza devam edeceğiz"

Oyuncularıyla ilgili eleştireceği çok noktanın olduğunu savunan Tuna, " Ama bu takımla bu seviye kadar taşıdık ve iki hedef oluşturduk. Birinci hedef ligdi, ikinci hedefi kupaydı. Bu noktaya gelmekte çok önemliydi ama istediğimize ulaşamadık. Artık ligde yolumuza devam edeceğiz. Bu güne kadar ortaya koyduğumuz oyunun gücünün, oyuncularımızın arzusunun ve disiplinimizin hiç görünmediği karşılaşma oldu. Bunu yaşamak önemli ve büyük tecrübe edindik. Bu anlamda bugün istediğimiz hiç bir şey olmadı. Biz kendi kalitemiz gücümüz ve tüm özelliklerimizin maalesef futbolda olan hatalar sebebiyle ortaya koyamadığımız bir gece yaşadık" diye konuştu.

"Bu inançla ve bu takımla buraya kadar geldik"

Beşiktaş maçındaki performansı bu maça neden yansıtamadıkları sorusu üzerine yanıt veren Tuna şunları söyledi: "Ligdeki hedefimiz seneye ligde devam etmekti. Bu inançla ve bu takımla buraya kadar geldik. İyi bir seri yakaladık. 9 maçtır kaybetmeyen 5'ini kazanan bir takımdık. Rize ile bunu 10'a çıkarmak istiyoruz. Amacımız hedefimiz bu. Kolay geçmiyor lig de zor. Kupada büyük hedef oluşturmuştuk. Beşiktaş maçının performans anlamında bu geçişi yaşayacağımızı ben de tahmin etmedim. Maç öncesi de takımız iyi seviyedeydi. Maalesef bugün çok çalışırsınız analiz edersiniz aynı şekilde goller yersiniz. Maalesef kornerler Alanyaspor'un en güçlü yönlerinden biriydi. Defansif zaafları vardı biz kullanamadık. Beşiktaş maçındaki performansımız iyi seviyedeydi. Ama kupa maçında bunu sürdüremedik." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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