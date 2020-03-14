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Antalyaspor, Tamer Tuna, Sivasspor, Spor

Tamer Tuna: Birçok takım erteleme ya da seyircisiz oynamanın bedelini ödeyecek

TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demir Grup Sivasspor maçında galibiyeti istediklerini söyledi.

14.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:59
Tamer Tuna: Birçok takım erteleme ya da seyircisiz oynamanın bedelini ödeyecek

TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Demir Grup Sivasspor maçında galibiyeti istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Fraport - TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsle ilgili tedbirleri de aldıklarını söyleyen Tamer Tuna, "Ertelemeyle ilgili şu anda talebimiz yok. Birlikte değerlendirip herkesin görüş birliğinde olması lazım. Bunu sağlayacak şu anda alınan kararlar. Karara her zaman saygılıyız. Birçok takım erteleme ya da seyircisiz oynamanın bedelini ödeyecek" dedi.Takımının son 7 maçı kaybetmediğini hatırlatan Tuna, "İlk yarıda 10 maç kazanamayan takımdan sonra bu dönüşü yapmak çok anlamlıydı. Oyunumuzun gelişimi, transferlerle oyuncuların değişimi, benim üçüncü teknik adam olarak bu takımın başına geçmem bizi bu sürece taşıdı. 14 puandan 27 puana taşıdık ikinci yarıda. Bu yetmez. Şampiyonluk yarışı ve altta çok önemli mücadeleler var. Son bitiş düdüğüne kadar bu mücadele hiç bitmeyecek. Kendi istediğimizi, oyun gelişimimizi, iyi oynamadığımız zamanlarda da kalitemizi ortaya koyduğumuz gücümüz var. Bunu Sivas maçına da taşımak istiyoruz" diye konuştu."ÖNLEMLERİ ALIYORUZ"Koronavirüs tedbirlerini takım olarak aldıklarını dile getiren Tuna, 4 hafta önce takımdaki 7 oyuncuda ağır gribal enfeksiyon yaşandığını ve bazı maçlarda oyuncularını oynatamadığını belirtti. Sağlık konusunda çok hassas olduklarını anlatan Tuna, maçların seyircisiz oynanması hakkında ise şunları söyledi: "Bizim alanımız futbolu iyi yönetip, insanları bunun içinde tutmak ama seyircisiz olduğunda bu işin ne anlamı, ne de önemi oluyor. Şampiyonluk ve puan sıralaması mücadelesinde, ilk yarıda rakip sahada oynayan takımlar bu hafta oynanacak maçlarda avantajını kullanamayacak. Dünyada olağanüstü durumlar var. En önemlisi sağlık açısından yaşanan süreç. Bizim oyuncularımız ciddi anlamda gribal enfeksiyon yaşamıştı. Biz de gerekli önlemleri aldık. Takımımızda bilgilendirme ve değerlendirme yapıyoruz. Söylenilen önlemleri alıyoruz. Seyircisiz oynamak futbolun sürdürülebilirliği, mayıs sonuna kadar şampiyonluk yarışı, düşecek takımlar, Avrupa'ya gidecekler önemli ama tabii ki ülkenin, dünyanın içinde bulunduğu durum daha önemli.""KARARA HER ZAMAN SAYGILIYIZ"

Seyircisiz oynanan maçlarda futbolun güzelliğinin olmadığını aktaran Tuna, "Seyircinin içinde olmasının büyük bedelleri olacağını da biliyoruz. Bu farklı bir şey. Ertelemeyle ilgili şu anda talebimiz yok. Birlikte değerlendirip herkesin görüş birliğinde olması lazım. Bunu sağlayacak şu anda alınan kararlar. Karara her zaman saygılıyız. Birçok takım erteleme ya da seyircisiz oynamanın bedelini ödeyecek. Hastalığın azalacağı söyleniyor. Maçların nisan, mayısa bırakılması doğru olabilir mi? Bu yönde Avrupa'nın bazı kararları var. Dünyada hep kaosla yönetildi. Biz de en son yorumları değerlendiriyoruz. Bizim ligimize nasıl yansıyacağı da önemli. En önemlisi halk sağlığı. Kendimizi, ailemizi, futbolcularımızı, yabancı futbolcuları korumak. Yabancılar tedirgin. Bu süreçte yanına gelen, giden akrabaları oldu. Biz de bunları doktorlarımızla takip ediyoruz. Biz yeterli olur muyuz, olmayacağımız kesin. Maçları seyircisiz oynamanın yeterli olup olmayacağından emin değilim. Oyuncunun yurt dışına gitmesi değil, oyuncularımızın ailesinden birçok insan şu süreçte geçen haftaya kadar geldi, gitti. Ne olur ben öngöremiyorum" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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