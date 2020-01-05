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Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor'la anlaşan Teknik Direktör Tamer Tuna, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

05.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:14
Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı

'la anlaşan Teknik Direktör , takımıyla ilk antrenmanına çıktı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası çalışmaları için ilçesinin Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren Antalyaspor, ilk çalışmayı yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdi.


Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı. Antrenman, takım halinde yapılan koşu ile başladı. Daha sonra topla eğitsel çalışma gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, antrenmanı açma germe çalışması ile tamamladı.

Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
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