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Tamer Tuna: "Alt sıralarla puan farkını açma açısından bu maç önemliydi"

- Tamer Tuna: "Alt sıralarla puan farkını açma açısından bu maç önemliydi" Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Bu maç gelecek yıldaki planlama adına bir adım ve 36 puan ile alt sıralarla aramızdaki puan farkına 9'a çıkarmak açısından önemliydi" Fraport TAV Antalyaspor...

23.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:38

- Tamer Tuna: "Alt sıralarla puan farkını açma açısından bu maç önemliydi"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna:

"Bu maç gelecek yıldaki planlama adına bir adım ve 36 puan ile alt sıralarla aramızdaki puan farkına 9'a çıkarmak açısından önemliydi"

ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Bu maç gelecek yıldaki planlama adına bir adım ve 36 puan ile alt sıralarla aramızdaki puan farkına 9'a çıkarmak açısından önemliydi" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin durumunun ortada olduğunu ve küme düşme hattındaki takımların üst seviyede bir mücadele verdiğini kaydetti. Küme düşme hattındaki takımların zorlu mücadelesinin son haftaya kadar süreceğinin altını çizen Tuna, "Bizim de 33 puanda olmamız çok önemli. Ben geldiğim günden bu yana 22 puan topladım. Göreve ilk geldiğimizde kümede kalma hedefi ve seneye Süper Lig'e devam etmek isteyen bir Antalyaspor vardı. Bu hedef için bugün alınan 3 puan çok önemliydi diyebilirim" diye konuştu.

"Sezonu böyle bitirmek istiyoruz"

Oyuncularını üst düzey mücadeleden dolayı tebrik eden Tamer Tuna, "Oyuncularım aslında ikinci yarının başından beri üst düzey mücadele ortaya koydular. Pandemi sürecindeki hazırlığımız da aslında çok iyiydi. Bu maçta alınan sonuç bu takımın karakterini de ortaya koyuyor. Özellikle ikinci yarıda alınan sonuçlar ve özellikle 6 önemli transferden sonra alınan sonuçlar bizim açımızdan çok olumlu. Performansları da çok değerli. Sezonu da böyle bitirmek istiyoruz. Mücadelemizi üst seviyede sürdürmek ve daha da geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Bu maç gelecek yıldaki planlama adına bir adım ve 36 puan ile alt sıralar aramızdaki puan farkına 9' çıkarmak açısından önemliydi. Oyuncularımı bu stresli dönemdeki oyunlarından dolayı tekrar kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Tamer Tuna: 'Alt sıralarla puan farkını açma açısından bu maç önemliydi'

Kaynak: İHA

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