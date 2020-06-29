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Tamer Tuna: "11 maçtır yenilmiyoruz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı değerlendirmede 10 kişi olmalarına rağmen yenilmediklerini belirterek, "Her iki takım içinde maçta üretkenlik azdı.

Tamer Tuna:
29.06.2020 01:34 | Son Güncelleme: 29.06.2020 04:17

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı değerlendirmede 10 kişi olmalarına rağmen yenilmediklerini belirterek, "Her iki takım içinde maçta üretkenlik azdı. Önceki haftalara göre üretkenliğimiz az oldu. Kanatları iyi kullanamadık. Gaziantep FK'nin hızlı ataklarına izin vermedik. Gaziantep FK ve biz iyi kadroya sahibiz. Yakaladığımız 11 maçlık seri bizi sevindirdi. Bütün oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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