Tamer Taşpınar'dan Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tamer Taşpınar'dan Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar'a ziyaret

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Tamer Taşpınar'dan Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar'a ziyaret

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı ziyaret etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı ziyaret etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası için Moskova'ya giden, başkan Taşpınar, asbaşkan Bekir Altan, genel sekreter Fahrettin Yıldız, kadın milli takım teknik direktörü Mustafa Doğan, erkek milli takım teknik direktörü Raif Özel'in de bulunduğu heyet, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçisi Samsar'a milli takım forması hediye eden Taşpınar, kendisini Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'na davet etti.

Büyükelçi Samsar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk sporunun günden güne yeni başarılara imza attığını ve bundan mutluluk duyduklarını aktardı.

Moskova'da dün başlayan Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası, 11 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Haydar Akar Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hülya Avşar Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nihat Özdemir Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tamer Taşpınar'dan Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Mehmet Samsar'a ziyaret - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:34:15. #1.14#
title