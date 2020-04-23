Tamer Taşpınar'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Başkan Taşpınar, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "23 Nisan Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu vesileyle dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA