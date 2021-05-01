Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu
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Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı bir süredir kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor. Sosyal medyada aralarındaki yaş farkından dolayı eleştiri yağmuruna tutulan çift, savcılığa başvurdu.

Çocuklar Duymasın dizindeki Haluk rolüyle yıldızı parlayan 54 yaşınaki Tamer Karadağlı, bir süredir 24 yaşındaki müzisyen Iraz Yıldız ile ilişki yaşıyor. İlişkilerinin ortaya çıkmasıyla tepki çeken çift, haklarında sinkaflı sözler söyleyen kişiler için harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Karadağlı ve Yıldız, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti. Şikayet dilekçesinde ikilinin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

"AŞKTA YAŞ FARKI OLMAZ, KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında sessizliğini bozan Tamer Karadağlı, "Aşkta yaş farkı olmaz. Iraz 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" demişti.

Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi
Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi
Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı
Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
ORHAN TUNA: Bizleri yıllarca aldatmış tasfirinim diye utanmaz herif nefret ediyoruz senden tamr
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OMER TURAN: çocuklar duymasın bunu.
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
500
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