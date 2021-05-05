Tamer Karadağlı "Göktürk Albay rolü iliklerime kadar işledi"
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Tamer Karadağlı "Göktürk Albay rolü iliklerime kadar işledi"

Tamer Karadağlı 'Göktürk Albay rolü iliklerime kadar işledi'
Bültenler - Haberler | Magazin

Ekranın sevilen dizilerinden "Savaşçı"nın 100. bölümünden itibaren diziye dahil olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı "Göktürk Albay" rolüyle izleyenleri adeta büyüledi.

Dizideki bir sorgu sahnesinde rolü gereği babası ile karşılaşan ve eşi ile çocuklarının öldüğünü öğrendiği anda sergilediği isyanı ile izleyenlere duygulu anlar yaşatan sanatçı, sosyal medyada da günün konusu olmayı başardı ve büyük övgü aldı.

Rol aldığı dizilerdeki karakterlere hayat veren ünlü oyuncu Tamer Karadağlı en son rol aldığı "Savaşçı" dizisinde de yine izleyicisinin gönüllerini fethetti. Ekranın sevilen dizilerinden olan "Savaşçı" da Göktürk Albay'ı canlandıran Tamer Karadağlı rolü ile izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Adeta izleyenleri büyüleyen Karadağlı, dizideki bir sorgu sahnesinde rolü gereği babası ile karşılaşan ve eşi ile çocuklarının öldüğünü öğrendiği anda sergilediği isyanı ile izleyenlere duygulu anlar yaşatarak, sosyal medyada da günün konusu olmayı başardı ve büyük övgü aldı. Kendisine gelen olumlu eleştirilerden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler

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