Tamer'den 'asgari ücret' yorumu: "4 bin TL'nin altında olmamalı"

KAYSERİ (İHA) - AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, düzenlediği basın toplantısında asgari ücretle ilgili olarak, "Asgari ücret 4 bin TL'nin altında olmamalı diye düşünüyorum" dedi. Tamer, Kayseri OSB'de yapılan mali genel kurulla ilgili olarak da, "Kayseri rahatladı" açıklamasında bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tamer, yüksek hızlı trene değinerek, "1 problemi alıp meclise taşımanın çok anlamı olmadığını burada tekrardan belirtmek istiyorum. Bizim iktidar partisiyiz ve parti olarak da biz şikayet organı değil şikayet alıp çözen taraf biziz. Dolayısıyla halkın tüm dertlerini ve problemlerini ortadan kaldıracak yine bizleriz. O açıdan Kayseri halkına her zaman yanlarında olduğumuza ve onların emirlerinde olduğumuza da ifade etmek istiyorum. Kayseri ile ilgili olan yatırımlarımız devam ediyor. Yüksek hızlı trenin görüşmeleri devam ediyor. Orada harcanacak paranın faizleri ile ilgili küçük anlaşmazlıklar var, onlar görüşülüyor. İnşallah seçim öncesinde yüksek hızlı trenin temelini atmış oluruz diye ümit ediyoruz" dedi.

Kayseri'de aile hekiminin ilaç yazmadığı için bir hasta tarafından saldırıya uğramasına ilişkin konuşan Tamer, "Doktor arkadaşıma yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bunu tasvip etmemiz mümkün değil. Özellikle pandemi de sağlıkta şiddetin biraz daha hafiflediğini gördük. Seviniyorduk ama bunu pandemiyle olduğu ortadadır. Hiçbir doktor, hiçbir sağlık çalışanı hastasına art niyetli davranmaz. Hasta yakınları belki hastalarının vermiş olduğu sıkıntıyla psikolojik olarak belki böyle yapabilirler ama hiçbir şey doktoru darp etmek için bir neden değildir. Bunun altını çizelim. Bunu yapanlar insanla alakası olmayan kişilerin olduğunu ifade etmek istiyorum. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir şiddet söz konusudur" şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac'ın acil kullanıl iznini almak için müracaatta bulunulacağını dile getiren Milletvekili Tamer, "Bu yıl bitmeden inşallah acil kullanım iznini almak için müracaatlar olacak. Bu artık son aşamadır. Son aşamaya da geldik. Türkiye'de böyle bir aşının yapılıp ortaya çıkması hem de Kayseri'de olması büyük bir gururumuz. Başta rektör hocam olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Sadece Türkiye değil, mazlum ve yoksul ülkeler, aşıyla hiç tanışmamış ülkeler söz konusu. Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. İnşallah onlara da deva olacağız ve bu konuyla ilgili onlara da yardım edeceğiz" diye konuştu.

Asgari ücrete ilişkin açıklamalarda da bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Asgari ücret 4 bin TL'nin altında olmamalı diye düşünüyorum. Asgari ücretli kardeşlerimiz hepimizin malumu, bildiğimiz şeyler. Şahsi olarak 4 bin TL'nin altında olmamalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Kayseri rahatladı"

Dün yapılan Kayseri OSB'nin mali genel kuruluyla ilgili de konuşan Tamer, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Biz başından veri sanayicimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Hiçbir şekilde onların vermiş olduğu oya müdahalemiz ve taraf olmamız mümkün değil. AK Parti olarak bunu yaptık. Yaklaşık bir haftadır bakanımız Mehmet Özhaseki büyük çaba içerisinde bu şehre yakışır bir şekilde insanların birbiri ile çekişmesinden ziyade daha sağlıklı bir ilişki içerisinde götürmek içinde elinden geleni yaptı. Dün ki yapılan mali genel kurulun bu şekilde sonuçlanması da Kayseri adına sevindirici bir olaydır. O açıdan hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki seçimlerde gelebilecek arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Biz onların iş problemleri, ihracat problemleri ve malzeme temini gibi problemlerinde her zaman onların yanında olduk. Önlerine düşer her yere de gideriz. Onun haricinde de oyunuzu şuna verin gibi bir tavsiyemiz olmaz. Nitekim de öyle oldu. Kayseri rahatladı. Bunu ifade etmek lazım. Böyle olması da lazım. Sadece sanayicilerimizi için demiyorum, her yerde böyle olması lazım. Diğer partilerdeki milletvekilleri arkadaşlarımızı da hep yapıcı olmaya çalıştım. 'Gelsinler, önerileri varsa ellerinden tutayım bakanlıklara götüreyim' demiştim. Ne yazık ki bazen siyaseten farklı şekilde davranıyorlar. Tasvip etmediğimiz davranışlar. Kavganın galibi olmaz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek Kayseri'ye faydalı oluruz. Yoksa faydalı olamayız." - KAYSERİ

