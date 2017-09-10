- Tamer Avcı: "Rakip skorun üstüne yattı"



İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Rakip 51. dakikada karambolden golü buldu. 90 dakika skorun üstüne yatmaya çalıştı" dedi.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0'lık sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın sıcak bir havada oynanmasına rağmen çok iyi bir mücadele olduğunu ifade eden Avcı, "Maç dengeli başlamadı. İki takım da temkinli oynadı. İlk yarıda rakip bir iki şut buldu. Biz de 30. dakikadan sonra iki net pozisyonu değerlendiremedik. Rakip 51'de kornerden karambolden golü buldu. Skorun üstüne yatmaya çalıştı. Bu 90 dakika böyle sürdü. Biz de skoru değiştirmek için sistemi değiştirdik. İçeride etkili oynamaya başladık. Takımımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.