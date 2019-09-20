20.09.2019 22:11

- Tamer Avcı: "İkinci yarı gerekli önlemleri aldık"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk yarısını 2-0 geride kapattıkları Balıkesirspor mücadelesi ile ilgili ikinci yarı gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleye kötü başladıklarını ifade eden Avcı, "Bugün ummadığımız şekilde kötü başladık. Erken gol yedik. İkinci golü de yedik. İkinci yarı gerekli önlemleri aldık. Takımımız reaksiyon gösterdi. Sistem değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. İlk yarı rakip iyi oynadı, ikinci yarı da biz iyi oynadık diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA