Tamer Avcı: "Birkaç takviye ile ikinci yarı iyi konuma geleceğiz"

29.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:06

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ligin ikinci yarısında birkaç yeni transfer ile iyi konumlara geleceklerini söyledi.



TFF 1. Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında oynadığı Adana Demirspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Müsabaka öncesi rakibi iyi analiz ettiklerinin altını çizen Avcı, "Rakibimizi önceden iyi analiz ettik. Tüm maçlarda yarım saatte gol buluyorlardı ve ikinci yarıda da oyundan düşüyorlardı. İlk yarı oyun planımız tutmadı. İkinci yarı rakip oyundan düştü. İki tane net penaltı pozisyonumuz var. Atamadık, olmayınca olmuyor. Kaybettik. İkinci yarıda birkaç takviye ile İstanbulspor iyi konuma gelecek inşallah" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA