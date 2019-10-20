Tamer Avcı: "Adanalılara futbol ziyafeti verdik"

20.10.2019 21:28

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, "Bugün bütün Adanalılara futbol ziyafeti verdik" dedi.



Avcı, ligin 8. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün bütün Adanalılara futbol ziyafeti verdik. Gerçekten oyuncularımız çok iyi oynadılar. Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Futbol adına çok iyi şeyler kazandık. 1 puan kazandık. Bizim takımımız daha iyi yerlere gelecek. Bugün kazanamadık ama önümüzdeki maçlardan itibaren kazanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA