Tambu'dan Milano'da Eğitim Kazanacak

Marmara ve Mimar Sinan Üniversiteleri'nde kurulacak atölyelerde emoji ya da çıkartma tasarım TAMBU klavyesinde yerini alacak. Üniversite öğrencilerinin tasarlayacağı çıkartmalar arasından seçilecek çalışmanın sahibi Milano'daki dünyaca ünlü NABA Üniversitesi'nde 1 ay boyunca İç Mimarlık, Ürün Tasarımı ile Elle İllüstrasyon ve Dijital İllüstrasyon eğitimlerinden birine katılma hakkı kazanacak.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Türkiye'ye has içerikleri ile alanında önemli bir yeniliğe ve ilke imza atan yerli dijital klavyesi TAMBU'yu, tasarım atölyeleriyle üniversitelilerle buluşturuyor.

Üniversite öğrencilerinin, bu atölyelerde tasarladıkları emoji ya da çıkartmaları TAMBU'ya entegre edilecek. 2018 yılında Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteleri gezecek olan TAMBU Atölye, 25 – 26 Aralık tarihlerinde Marmara Üniversitesi ve 27 – 28 Aralık tarihlerinde ise Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde kurulacak. TAMBU Atölye, bulunduğu üniversitelerin tüm bölümlerinin katılımına açık olacak.

Üniversite öğrencileri, ülkemizin yerli ögelerini temsil eden sembolleri tek bir emoji ya da çıkartma ile anlatmak için yapacakları tasarımlarını TAMBU Atölye'de çalışabilecekler. Jüri tarafından en beğenilen tasarım ise TAMBU'daki yüzlerce özel emoji veya çıkartma arasında yerini alacak. Bu tasarımlar arasından, jüri tarafından birinci seçilen çalışmayı çizen öğrenci ise İtalya'nın ünlü moda, sanat ve tasarım üniversitesi NABA University'de bu alanda eğitim alma şansına sahip olacak. Ek olarak, dünyaca ünlü tasarım profesörlerinin yer aldığı Milano'daki NABA Üniversitesi'nde Haziran ve Temmuz 2018 döneminde 1 ay boyunca İç Mimarlık, Ürün Tasarımı ile Elle İllüstrasyon ve Dijital İllüstrasyon eğitimlerinden birine katılma şansı elde edecek. TAMBU Atölye'nin Aralık ayı kazananları Ocak 2018'de açıklanacak.

TAMBU Atölye'de sanal gerçeklik teknolojisiyle 3 boyutlu çizim

Türk Telekom, TAMBU Atölye'de üniversite öğrencilerini en yeni ve ilgi çekici teknolojilerden sanal gerçeklik dünyasına da davet ediyor. TAMBU Atölye alanında katılımcılar, TAMBU emojilerini Google Tilt Brush teknolojisiyle 3 boyutlu olarak çizebilecek ve tasarımlarını baskı olarak alabilecekler.