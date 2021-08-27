Tamaria IstanBulls ekibi Pubg Mobile Female kadrosunun yeni koçunu duyurdu

Tamaria Istan Bulls ekibi Pubg Mobile Female kadrosunun yeni koçunu tanıttı.

Tamaria IstanBulls, Instagram adreslerinden yaptıkları duyuru ile ekibin Pubg Mobile Female kadrosunun yeni koçunu açıkladı.

Organizasyon yeni koçun Beytullah "Beyta" Talha Balcı olduğunu açıkladı. "Hep beraber nice başarılara imza atmak için Tamaria IstanBulss ailesine hoşgeldiniz" diyerek yeni koça hoşgeldin dedi.

Tamaria IstanBulls ekibine ve yeni koç Beyta'ya başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros