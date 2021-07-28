Tamaria Istan Bulls Sabotaj kadrosunu duyurdu!
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Tamaria Istan Bulls Sabotaj kadrosunu duyurdu!

Tamaria Istan Bulls Sabotaj kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tamaria Istan Bulls Sabotaj'a giriş yaptı!

Çeşitli oyunlarda aktif olarak mücadele eden espor organizasyonu Tamaria Istan Bulls Sabotaj kadrosunu duyurdu.

Organizasyon, yeni anlaştığı Sabotaj kadrosunu "Karşınızda Sabotaj Kadromuz! Hep Beraber Nice Başarılara İmza Atmak İçin, Tamaria İstanBulls Ailesine Hoşgeldiniz." açıklamasıyla sosyal medya kanalları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

Tamaria Istan Bulls'un anlaşmış olduğu Sabotaj kadrosu ise şu şekilde:

Sertan EQUALPEEK Zengin

Kayra jaxeN Zengin

Talip TANKBİCEPS Sayan

Macit Thontreus Ek

Efe ZankeeWp Ayhan

Duyuru paylaşımına gelen yorumlar ise organizasyon taraftarlarını büyük bir heyecana sokmuş gibi görünüyor.

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyoruz, başarılar!

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Kaynak: Playerbros

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