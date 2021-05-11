Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir ve Neleri Kapsar
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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir ve Neleri Kapsar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir ve Neleri Kapsar
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tamamlayıcı sağlık sigortası ülkemizde yürürlükte bulunan bir sigorta türüdür.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ülkemizde yürürlükte bulunan bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortasının konusu "sağlık" tır. Zorunlu olan sağlık sigortasının yanında ve tamamlayıcı bir sigorta çeşidi olarak yer almaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası; zorunlu sağlık sigortası bulunan kişilerin ayrıca yaptırdıkları ve daha geniş kapsamlı sağlık hizmetinden faydalanmalarına imkan sağlayan bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında zaten sigortalılığı bulunan kişilerin yararlanabileceği bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile daha kaliteli sağlık hizmetine erişmek amaçlanmaktadır.

Gerçekten de sağlık sorunları ortaya çıktığında kişinin kendisi ve ailesi için en üst seviyede tedavi imkanlarından yararlanmak istemesi gayet insani ve anlaşılabilir bir durumdur. Bu isteğine de minimum düzeyde gider ve masrafla kavuşmak istemesi tamamlayıcı sağlık sigortası gibi değişik sigorta türlerini ortaya çıkarmıştır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar

Kişi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırarak SGK'nın anlaşmalı bulunduğu özel sağlık kurumlarından da hizmet satın alabilecektir. Diğer anlatımla genel sağlık sigortasının aktif olması tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için ön koşuldur. Tamamlayıcı sağlık sigortasının ayakta tedavi teminatı ve yatarak tedavi teminatı olmak üzere iki şekli bulunur. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinin neleri kapsadığına göz atmakta yarar vardır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsadığı konuları ise şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

Sigortalılar poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçirdikleri rahatsızlıklar ve hastalıklar için muayene olabilirler.

Tahliller, radyoloji ve fizik tedavi gibi giderler tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yer alır.

Bu tedavi giderleri ise poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

Genellikle aşı ve ilaç masrafları ise tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışında bulunur.

Yatarak tedavi kapsamında ise tamamlayıcı sağlık sigortası aynı şekilde sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıkları kapsar.

Hastane yatışı veya cerrahi yatış bu sigorta kapsamındadır.

Acil sağlık giderleri de bu kapsamdadır

Kaynak: Hürriyet

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