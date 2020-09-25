Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortasına kimler sahip olabilir?
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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortasına kimler sahip olabilir?

25.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:46
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortasına kimler sahip olabilir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortasına kimler sahip olabilir? İşte tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında olan kişiler;

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigorta şirketi ve SGK ile anlaşması olan özel hastanelerde geçen bir özel sağlık poliçesidir. Bu sigorta ile özel hastanelerde ark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Özetle sağlık sigortasından faydalanabilmek için TC vatandaşı olmak gerekmekte ve SGK'ya bağlı bulunulmalıdır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINA KİMLER SAHİP OLABİLİR?

65 yaşından küçük olup, Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan tüm sigortalı adaylar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı satın alabilirler.

64 yaşına kadar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi'ne hak kazanmış olan adaylar64 yaşından sonra ek prim ödemeden poliçelerini yenileyebilmektedir.

0-17(17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar da ebeveynleri olmadan sigortalanabilmektelerdir.

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