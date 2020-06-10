Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne kimler dahil? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nden Çıkılabilir mi? Tamamlayıcı emeklilik sistemi kısaca Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeniden yapılandırılmış hali olarak tanımlanabilir. Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili merak edilen sorular haberin detayında..

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Önceden Otomatik BES adı altında çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmesi devlet tarafından destekleniyordu. Bu sistemde, çalışanın maaşının %3'ü oranında kesinti yapılıyordu ve Devlet Katkısı dışında işveren katkısı yoktu. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde ise Devlet Katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi işverenden de kesinti yapılacak ve bu kesintiler çalışanın hesabında aydan aya birikecek. İşverenden ne kadar kesinti yapılacağı ise şu an için henüz belli değil. Devlet, işverenlerin yükünü arttırmayacak bir çözüm bulma arayışında.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİNE KİMLER DAHİL?

Henüz 45 yaşını doldurmamış ve aktif olarak çalışanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne 2020 yılından itibaren dahil olacaksın.

Her çalışanın kesintisi maaşı ile doğru orantıda yapılacak. Bu durumda çalışan aldığı maaş oranında Tamamlayıcı BES ile birikimini Devlet güvencesiyle yapmaya başlayacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ'DEN ÇIKILABİLİR Mİ?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde, emeklilik yaşı gelene kadar sistemden çıkılamıyor. Emeklilik dönemi geldiğinde emeklilik hakkını kullanmak isteyen çalışan, Devlet Katkısı ve işveren kesintisi birikiminin tamamını alabilecek. İleriki zamanlarda çalışanlara kademeli çıkış hakkının tanınacağı söylense de bu kademeler hakkında net bir bilgi bulunmamakta.