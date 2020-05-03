Tamamlandığında şehir içi trafiği nefes alacak

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın yüzde 50'si tamamlanırken, diğer yarısını tamamlamak için çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın yüzde 50'si tamamlanırken, diğer yarısını tamamlamak için çalışmalar sürüyor. İkinci kısmının en önemli bölümünü Boztepe ve Bahçecik Tünelleri oluşturuyor.

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın 2. kısım çalışmaları sürüyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun Akyazı kavşağından başlayarak, Erzurum yolunun Çağlayan kavşağında son bulacak proje toplam 28 km'lik uzunluğu ile Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösteriliyor. Şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet veren Karadeniz Sahil Yolu'nun yükünün hafifletecek olan Kanuni Bulvarı etap etap hizmete açılıyor. Yüzde 50'si tamamlanan Kanuni Bulvarı'nda 22 köprülü kavşak ve 7 tünel bulunacak. Akyazı-Erdoğdu kavşağına kadar olan bölümün trafiğe açılmasıyla özellikle şehir içinde kaynaklanan trafiğin azaldığı gözlenirken, Kanuni Bulvarı Projesi'nde Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km'lik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar sürüyor. 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nda bugüne kadar açılan 2.4 km'lik kesimi ile birlikte toplam 14.5 km'si 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı.

2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı projesinde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor. - TRABZON

Kaynak: İHA