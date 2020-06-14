Tamamlandığında Kanuni Bulvarı'ndan sonra en pahalı ilçe yollarından biri olacak
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Tamamlandığında Kanuni Bulvarı'ndan sonra en pahalı ilçe yollarından biri olacak

Tamamlandığında Kanuni Bulvarı'ndan sonra en pahalı ilçe yollarından biri olacak Yaklaşık 69 milyon TL'ye mal olması beklenen Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu 8,6 kilometreyi bulacak Yolun hizmete girmesiyle Akçaabat'ın trafiği önemli ölçüde rahatlayacak Trabzon'un Akçaabat ilçesi sınırları...

14.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:54

Tamamlandığında Kanuni Bulvarı'ndan sonra en pahalı ilçe yollarından biri olacak

Yaklaşık 69 milyon TL'ye mal olması beklenen Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu 8,6 kilometreyi bulacak

Yolun hizmete girmesiyle Akçaabat'ın trafiği önemli ölçüde rahatlayacak

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesi sınırları içinden geçecek olan Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu'nun uzunluğunun 8,6 kilometre bulacağı proje tutarının da yaklaşık 69 milyon lirayı bulacağı belirtildi. Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu'nun tamamlanması durumunda Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'ndan sonra hizmete girmesi planlanan Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu, en pahalı ilçe yollarından biri olacağı kaydedildi.

Yolun şu ana kadar yüzde 47,58'lik fiziksel bölümü gerçekleştirilirken, proje uzunluğu 8,6 kilometre, ihale bedeli ise 38 milyon 474 bin 274 TL olarak belirlendi. Proje tutarı 68 milyon 924 bin 150 TL olarak belirlenirken yol iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım olan Akçaabat-Söğütlü arası 4,8 km, ikinci kısmı olan Söğütlü-Yıldızlı arası ise 3,8 kilometre olmak üzere toplam 8,6 kilometre uzunluğunda olacak olan yol ilçenin önemli ölçüde trafiğini rahatlatacak.

Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yolun hizmete girmesiyle ilçe trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını belirterek "Pulathane bulvarımız kamulaştırılmalarıyla ilgili 7-8 dosya var. Dosyalar tamamlandığında, inşallah Karayollarımız tarafından bitirilip Yeni Mahalle'ye kadar Yıldızlı'dan giren araçlar gitmiş olacak. Bu sayede Akçaabat'ın içerisindeki trafik bir nebze rahatlamış olacak. Yakın zamanda sayın bakanın bu konuda açıklamaları var. Özellikle sahilden geçecek yolla ilgili kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sahildeki yolla ilgili bizim düşüncelerimiz, orada yapacağımız projede insanların sahilden yararlanması yönündeydi. Dolayısıyla insanların yararlanacağı projeye destek vererek oradan geçecek yol projesinin iptal etmesi bizim için çok güzel oldu. Burada milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu konuda desteği var. Akçaabat'ın geleceği açısından güzel bir karar oldu. Şimdi ise Pulathane Bulvarımızın ivedilikle tamamlanması gerekiyor. Onun için de gayret ediyoruz. Akçaabat'ın arkadan şehir içerisinden geçecek yolun bir an evvel trafiği rahatlatmasını arzusu içerisindeyiz. Daha iler ki safhalar için güneyden geçecek Akçaabat çevre yolu için en azından proje çalışmalarının bu aşamada başlaması gerekiyor. Bu sayede Akçaabat'ın içerisinden ilerleyen yıllarda güneyden geçen yolla beraber hem Pulathane, hem de daha güneyden geçen yol şehrin güneye doğru genişlemiş olacak" diye konuştu.

Tamamlandığında Kanuni Bulvarı'ndan sonra en pahalı ilçe yollarından biri olacak

Kaynak: İHA

Manşet

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