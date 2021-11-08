TAMAMLANAN HEREKE HALISININ KESİMİNİ BAŞKANIMIZ YAPTI

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Belediyemiz tarafından Fatih Mahallesi'nde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret eden Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, kursiyerler tarafından yapımı tamamlanan Hereke Halısının kesimini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Belediyemiz tarafından Fatih Mahallesi'nde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kurslara katılan kadınların yapığı el emeği, göz nuru çalışmaları tek tek inceleyen Başkanımız, kendisi de tezgaha oturarak, kursiyerler tarafından yapımı tamamlanan Hereke Halısının kesimini gerçekleştirdi.

Yapılan ziyarette sorumlulardan bilgiler de alan Başkanımız, "Kursiyerlerimizle bir araya gelerek yapımı tamamlanan Hereke Halısının kesimini gerçekleştirdik. Bu kurslarla hem kadınlarımıza yönelik faydalı faaliyetler gerçekleştiriyor, hem de belediye olarak değerlerimizi gelecek nesillere sevdirilmesi gayreti içerisinde oluyoruz. Birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran tüm hocalarımızı ve kursiyerlerimizi kutluyorum" diye konuştu.

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