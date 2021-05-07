Tamamı engelli olan aileyi sevince boğdular
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Tamamı engelli olan aileyi sevince boğdular

Tamamı engelli olan aileyi sevince boğdular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'da bir ailede bulunan herkesin bir engeli bulunuyor.

Erzurum'da bir ailede bulunan herkesin bir engeli bulunuyor. Aileye sadece sonradan gelin olarak gelen kadın haricinde anne, baba ve oğulda belirli engeller var. Geçimlerini güçlükle sürdüren aileye maddi ve manevi destek ise kısıtlama günlerinde Vefa Destek Gruplarından geliyor.

Erzurum'da Palandöken Kaymakamlığına bağlı Vefa Destek Grubu kapanma günlerinde engelli bireylere ve yaşlıları maddi ve manevi yönden yalnız bırakmıyor. Engellilerin evlerine kadar ramazan kolileriyle giden ekipler hasta ve engellilerin günlük ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor.

Kısıtlama süreçlerinde Palandöken ilçesinde toplam 3 bin aileye yardım götüren ekiplerin bu seferki durakları ise neredeyse tamamı engelli olan Abdurrahman Gazi Mahallesinde yaşayan Keleş ailesi oldu. Aile fertlerinden 2013 yılında felç geçirerek yatağa bağlı olan yüzde 94 engelli olan yürüyemeyen ve göremeyen Kıyasettin Keleş ve doğuştan görme engelli 38 yaşında ki Ali Keleş en büyük engele sahip bireyler olurken annede ise kısmı engel bulunuyor. Ailenin geçimini ise baba ve oğul Keleş'e bağlanan engelli maaşı karşılıyor.

Vefa Destek Grubu da aileyi bu zor günlerde yalnız bırakmayıp ramazan kolisi getirip evin günlük ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler ayrıca Keleş ailesi haricinde mahallede bulunan diğer engelli ve yaşlıların evlerini ziyaret ederek Ramazan kolisi dağıttılar. - ERZURUM

Tamamı engelli olan aileyi sevince boğdular
Tamamı engelli olan aileyi sevince boğdular
Tamamı engelli olan aileyi sevince boğdular
Tamamı engelli olan aileyi sevince boğdular
Tamamı engelli olan aileyi sevince boğdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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