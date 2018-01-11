Tamamı Buzdan İnşa Edilen Otel, Ziyaretçilerini Game of Thrones Dünyasına Götürüyor

Finlandiya'nın Laponya bölgesinde inşa edilen buzdan otel, turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Laponya'daki bu otele gidenler ünlü dizi Game of Thrones temalı odalarda kalıp, Westeros deneyimi yaşayabiliyorlar.

KUTUP DAİRESİNE YAKIN

Muhteşem otel, Kuzey Kutup Dairesi'nin 125 mil uzaklığında, başkent Helsinki'den 90 dakika mesafede bulunuyor. Otel, 10 süitten oluşan toplam 24 odadan oluşuyor.

DEMİR TAHT DA VAR

Dünyanın dört bir yanından profesyonel buz heykeltıraşları tarafından tasarlanan her odada popüler diziyle ilgili figürler bulunuyor. Buna Braavos'un Yüzü Salonu'ndan Demir Taht'a kadar pek çok şey dahil. Görkemli White Walker heykeli de gelenleri selamlıyor.

ODALAR -5 DERECE

Odaların sıcaklığı -5 derece civarında. Sıcak termal uyku tulumları ile uyumazsanız kısa süre içerisinde donmanız olası. Zorlu koşullar sebebiyle otelde en fazla 1 gece konaklanması öneriliyor. Otelde gece kalabileceğiniz gibi yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanı kaplayan Snow Village'da günübirlik bir gezintiye çıkmanız da mümkün.

Snow Village isimli köy her gün ziyaretçilere açık ve buzdan bardaklarda içecek servis eden buzdan bara da sahip.