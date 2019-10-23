Tamamen yıkılan mahalleler yeniden ayağa kaldırıldı

23.10.2019 12:00

Van'da, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde evlerin tamamen yıkıldığı kırsal bölgelerdeki 6 mahalle, devletin sağladığı imkanlar sayesinde yeniden inşa edildi.

Merkez üssü Tabanlı köyü olan 7,2 büyüklüğündeki depremde Mollakasım, Dağönü, Güveçli, Alaköy, Dibekdüzü ve Gedikbulak mahallelerinde genellikle kerpiçten yapılan evlerin tamamı yıkıldı.

Depremde 66 kişinin yaşamını yitirdiği mahallelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan projeler kapsamında, Evini Yapana Yardım (EYY) modeliyle daha güvenli yerlerde yeni evler inşa edildi.

Cami, okul, alışveriş merkezi ve oyun alanları da planlanan mahallelerde çelik konstrüksiyonlu modern konutların tamamlanmasıyla yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlar, depreme dayanıklı evlerinde huzurlu yaşam sürdürüyor.

"Depremin ardından bilinçlendirme seferberliği başlattık"

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine, 644 kişinin yaşamını yitirdiği 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde kentin büyük yıkım yaşadığını söyledi.

Sarsıntıların hemen ardından devletin gücü, vatandaşların birlik ve beraberliğiyle Van'ın tekrar ayağa kaldırıldığını vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:

"Yapılan yardımlarla insanların acıları dindirilmeye çalışıldı. Depremlerde binlerce konutun hasar görmesinin en büyük nedeni, yapı stokunun kötü olmasıydı. Depremden alınan dersle şu anda bir iyileşme sağlandı. Yapı sitemleri denetimi kuruldu ve binalar depreme dayanıklı yapılıyor. Kurum olarak eğitim ve tatbikat çalışmalarına ağırlık verdik. Yaklaşık 253 bin vatandaşa ulaşarak temel afet bilinci, deprem, tahliye ve ilk yardım konularında eğitim verdik. Büyük bir bilinçlendirme seferberliği başlattık. Nüfusa oranla eğitim verdiğimiz kişi sayısı bakımından Türkiye'de birinci sıradayız. 27 bölgede oluşturulan lojistik depolardan biri Van'da kuruldu. Depomuzda 4 bin çadır, 100 bin battaniye ve olası afet durumlarda kullanılacak yaşamsal malzemeleri bulunuyor."

"Depreme dayanıklı konutlar yapıldı"

Depremin ardından Van merkez ve Erciş ilçelerinde depreme dayanıklı binlerce konutun inşa edildiğini belirten Uçar, kırsal bölgelerdeki mahallelere yaklaşık 8 bin 800 konut ve 3 bin 200 ahır yaptıklarını anlattı.

Yıkılan evlerin genellikle kerpiçten basit yapılar olduğuna dikkati çeken Uçar, "Yeni konutlar hem lüks hem de depreme dayanıklı. Ayrıca 36 toplu alanda çevre düzenlemesi, yol, altyapı çalışmaları yaptık. Bu mahallelere şehirlerde verilen hizmetlerin tamamını ulaştırdık. Konutları, vatandaşların en iyi şeklide istifade edebileceği şekilde teslim ettik." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti"

Mollakasım Mahallesi muhtar azası Muhittin Çalpan, 2011'deki depremde mahalledeki tüm evlerin ve caminin yıkıldığını, sadece yeni yapılan taziyeevinin ayakta kaldığını söyledi.

Köylüler olarak taziyeevinde toplandıklarını, geceyi dışarıda geçirdiklerini anlatan Çalpan, şunları kaydetti:

"Daha sonra güvenlik güçleri ve Van'dan yardımlar geldi. Çadır ve konteynerler kuruldu. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Hiçbir eksiğimiz kalmadan gıda, giyim yardımları yapıldı, hatta yıkanmamız için bizi hamama götürdüler. Çevredeki tüm köylerde taş taş üstünde kalmadı diyebiliriz. Allah bizi devletsiz bırakmasın. Bir yıl içinde evlerimiz yapıldı. Haritadan silinen mahalleler daha modern inşa edildi."

Alaköy sakinlerinden Fevzi Akalın ise depremin ardından devlet ve milletin el ele vererek Van için elinden geleni yaptığını, yeni inşa edilen konutlarında artık daha güvenli yaşadıklarını vurguladı.

Kaynak: AA