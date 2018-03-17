Tamamen Yerli ve Milli Gemi Trafik Sistemi Kuruldu"

Uluslararası Denizcilik Zirvesi'nde konuşan Başbakan Yıldırım, boğazların tamamında, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve bütün sahil şeridi boyunca tamamen yerli ve milli gemi trafik sistemi kurulduğunu ve bitirme aşamasına geldiklerini söyledi.