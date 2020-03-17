Tamamen sanal gerçekliğe taşınan dünyanın ilk konferansı! Koronavirüs (COVID-19) sebebiyle tüm dünyada pek çok önemli etkinlik ve konferans iptal ve ertelemeleri birbiri ardına gelirken halihazırdaki gelişmeler bu tür uygulamaların devam edeceğinin işaretçisi.

Bu kapsamda yönetimler tarafından alınan kararlara ve toplum sağlığı açısından gerek duyulan önlemlere uyum sağlayan HTC de her sene Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlediği Vive Ecosystem Conference (HTC 2020 VEC) etkinliğini tamamen sanal gerçeklik (VR) üzerinden yapma kararı aldı.

VR Education tarafından geliştirilen sanal gerçeklik eğitim platformu ENGAGE üzerinden düzenlenmeye hazırlanan HTC 2020 VEC, tamamen VR formatında gerçekleştirilecek sektördeki ilk etkinlik olma özelliği taşıyor. Çin, Tayvan, ABD, Fransa ve İngiltere gibi dünyanın pek çok ülkesinden önemli isimler konferansa sanal gerçeklik ortamında yapacakları sunumlarla katılacak.

HTC CEO'su Yves Maitre ve HTC Çin Ülke Müdürü Alvin Graylin başta olmak üzere HTC'nin üst düzey yöneticilerinden katılımcıların yer alacağı panellerde X PRIZE Foundatoin'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Peter Diamandis ve Qualcom'un Başkan Yardımcısı ve XR'ın Genel Müdürü Hugo Swart da bulunacak.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada HTC ile son derece yakın ilişkileri olduğundan bahseden ve HTC'nin HTC 2020 VEC konferansını ENGAGE üzerinden yapma talebini duyduktan sonra duruma katkıda bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren VR Education CEO'su David Whelan, "Coronavirüs hepimizi etkilemeye devam ediyor. Bu konferansa sanal olarak ev sahipliği yapmak, bize, bu virüsün neden olduğu ve küresel olarak da tüm sektörlerde yaşatmaya devam edeceği aksaklık ve kesintiyi biraz da olsa hafifletebilmiş olma hissi veriyor." dedi.

Bu anlaşmanın maddi olarak herhangi bir değeri olmadığını vurgulayan Whelan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörde fiziksel olarak gerçekleşecek bir etkinliğinin ilk kez resmi olarak tamamen VR ile sanal ortama taşındığını düşünüyoruz. Aynı zamanda ENGAGE platformumuzun heyecan verici yeteneklerini gerçek anlamda teknoloji odaklı bir kitleye sergilemek için bize mükemmel bir fırsat sunuyor. Bunun da ENGAGE için ileride daha fazla fırsata yol açabileceğini umuyoruz."

Kaynak: Bültenler