Tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü can suyu ile yeniden "kuş cenneti" oldu
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Tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü can suyu ile yeniden "kuş cenneti" oldu

Avrasya-Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ancak 2 yıl önce tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü, Kars Valiliğinin öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları ile suya kavuşunca yeniden "kuş cenneti" oldu.

Tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü can suyu ile yeniden
17.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:06

Avrasya-Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ancak 2 yıl önce tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü, Kars Valiliğinin öncülüğünde yürütülen sondaj çalışmaları ile suya kavuşunca yeniden "kuş cenneti" oldu.

Uzunbacak, angıt, sakarmeke, kara boyunlu batağan, dikkuyruk, sığırcık, bozkaz başta olmak üzere göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken çevresel etkenler nedeniyle kuruyan Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için geçen yıl sondaj çalışması yapıldı.

Bölgeden çıkarılan suyla göl, yeniden eski günlerine dönerek birçok türden binlerce kuşa ev sahipliği yapmaya başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkenin önemli sulak alanları arasında yer alıyor.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunuyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuyucuk Gölü'nün 2 yıldır tamamen kuruduğunu anımsattı.

Gölün yüzey alanının yüzde 80'i suyla kaplandı

Kars Valiliğince Kuyucuk Gölü'ne "can suyu"nun verilmesi için çalışma yapıldığını anlatan Çoban, "Yerin 100 metre altından su çekerek göle pompayla su veriyoruz. Bu pompa günde 16 saat çalışıyor ve saniyede 27 litre su bırakıyor. Son yağmurlarla Kuyucuk Gölü'nün yüzey alanının yüzde 80'i suyla kaplanmış durumda, 25-30 santim su derinliğini elde etmiş durumdayız." dedi.

Çoban, Kuyucuk Gölü'nün özellikle göçmen kuşlar için çok önemli bir alan olduğuna işaret ederek, en son yaptıkları sayımda 57 türden 2 bin 187 kuşu gölde gözlemlediklerini dile getirdi.

"Dünyada böyle başka bir yer yok"

Şu an 40'tan fazla türden kuşun gölde bulunduğunu aktaran Çoban, "Göl, göçmen kuşlar için çok önemli besin istasyonu niteliğinde. 233 kuş türü var ve bunlardan sadece 18 türü burada ürüyor. Diğer kuşlar burayı dinlenme ve beslenmek için göç döneminde kullanıyor. Sonbaharda gölün en iyi su tuttuğu haliyle 40 binden fazla kuş buranın üstünde oluyor ki dünyada bu kadar küçük olmasına rağmen bu kadar kuşu barındıran başka bir yer yok." diye konuştu.

Çoban, Kuyucuk Gölü'nün eski günlerine dönebilmesi için birçok kurumun birlikte çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene maalesef Kuyucuk Gölü'ne çok az kar yağdı. Bu kar suyunu kaybettiğimiz için göl yağmur ve can suyu ile hayat buldu. Biz kuru bir alanı tekrar ıslatıp su tutturmaya çalışıyoruz çünkü 2 yıldır alan neredeyse tamamen kurudu. Bunun için gölün su tutması bu sene biraz yavaş olacak. Buranın sorunlarının giderilmesi için Kars Valiliği ciddi şekilde çalışıyor. Göle gelen derelerin temizlenmesi ve önünün açılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Birçok farklı proje burada yürüyor, hangi kuşların geldiği hangi kuşların gelmediğini tespit etmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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