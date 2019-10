Tamamen elektrikli ilk Volvo: XC40 Recharge

CARMEDYA.COM - Volvo Cars, şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili olan ve Recharge otomobil ürün gamının ilk üyesi; XC40 Recharge'ı tanıttı.



XC40 Recharge temel olarak Volvo'nun çok sayıda ödül alan ve yüksek satış adetlerine ulaşan kompakt SUV modeli XC40'ı esas alıyor ve aynı zamanda Volvo'nun tamamen elektrikli model ailesinin ilk üyesi olarak öne çıkıyor. Sadece şirketin ilk tamamen elektrikli otomobili olmakla kalmayan XC40 Recharge, aynı zamanda Google'ın Android işletim sistemi tarafından desteklenen tamamen yeni bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk Volvo modeli olmasıyla da Volvo Cars için gerçek bir dönüm noktası niteliğini taşıyor.



Volvo Cars 2025 yılına kadar küresel satışlarının yüzde 50'sinin tamamen elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor. Geri kalan ise hibrit modellerden oluşacak. Şirket bunun için önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl tamamen elektrikli bir otomobil pazara sunacak. Recharge tamamen elektrikli ve plug-in hybrid güç ve aktarma sistemlerine sahip tüm şarj edilebilir Volvo modelleri için kullanılan genel isim olacak.



2020 yılının başlarından itibaren Volvo Cars web sitesine giren müşterilere ilk olarak bir Volvo Recharge modeli isteyip istemedikleri sorulacak. Elektrikli sürüşü daha fazla teşvik etmek üzere her Volvo Recharge plug-in hybrid modeli bir yıllık ortalama kullanım maliyetinin geri ödenmesiyle bir yıl boyunca ücretsiz elektrikle satışa sunulacak.



"Bunu daha önce de birkaç kez söylemiştik: Volvo Cars için gelecek elektrikli" diyerek değerlendirmesine bağlayan Volvo Cars CEO'su Håkan Samuelsson sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün tamamen elektrikli XC40 modelimiz ve tamamen yeni Recharge ürün ailesini tanıtarak bu yönde büyük bir adım atıyoruz."



XC40 Recharge, müşterilere bir Volvo'dan bekledikleri her şeyi verirken aynı zamanda modern çağın gereksinimlerine uygun 408 HP güç üreten dört tekerlekten çekişe sahip güç ve aktarma sistemiyle tek bir şarjla 400 km'nin üzerinde (WLTP) menzil kullanıma sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bataryanın yüzde 80'i sadece 40 dakika içinde şarj edilebiliyor.



Android destekli bilgi-eğlence sistemi, şirketin internet bağlantılı dijital hizmetler platformu Volvo On Call ile tamamen entegre bir şekilde çalışıyor. Volvo On Call ile plug-in hybrid araç sürücüleri elektrikle ne kadar sürüş yaptıklarını takip edebiliyor.



Recharge otomobillerine olan talepteki muhtemel büyümeyi karşılamak için Volvo Cars, elektrikli otomobillere yönelik üretim kapasitesini üç katına çıkartacak. Şirket aynı zamanda önümüzdeki yıldan itibaren teslimat sürelerini düşürme potansiyelini güçlendirmek üzere 'Designer's Choice' adı altında popüler Recharge modelleri için özel hazır kombinasyonlar sunmayı planlıyor. Volvo Cars, 2020 yılında plug-in hybrid model satışlarının toplam satışlar içerisinde yüzde 20 pay almasını hedefliyor.



Kompakt XC40 SUV'dan, 60 Serisi modellere ve hatta markanın amiral gemisi büyük hacimli XC90 SUV'a kadar Volvo ürün gamındaki her bir modelin bir Recharge versiyonu olacak. Volvo Cars, ürün gamındaki her bir model için bir plug-in hybrid versiyon sunan tek otomobil üreticisi.



XC40 Recharge ve Recharge ürün gamı şirketin son derece iddialı yeni eylem planının somut bir kanıtı. Söz konusu eylem planı Paris İklim Koruma anlaşmasına uygun olarak somut eylemleri temsil ediyor ve Volvo Cars'ın 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olma hedefini destekliyor.

