Tam Sana Göreyim - Haberler
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Tam Sana Göreyim

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Maria Schrader'in yönettiği Alman yapımı "Tam Sana Göreyim"de Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller ve Hans Löw gibi isimler rol aldı.

Bilim kurgu ve romantik komedi türündeki yapım; kendi araştırmalarına devam edebilmek adına bir bilimsel deneye dahil olan bilim insanı Alma'nın, deney kapsamında kendisini mutlu etmek için tasarlanan insansı robot ile geçirdiği üç haftayı anlatıyor.

Tam Sana Göreyim

Tam Sana Göreyim

Tam Sana Göreyim

AA - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi...

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Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.
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