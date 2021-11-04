Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Maria Schrader'in yönettiği Alman yapımı "Tam Sana Göreyim"de Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller ve Hans Löw gibi isimler rol aldı.

Bilim kurgu ve romantik komedi türündeki yapım; kendi araştırmalarına devam edebilmek adına bir bilimsel deneye dahil olan bilim insanı Alma'nın, deney kapsamında kendisini mutlu etmek için tasarlanan insansı robot ile geçirdiği üç haftayı anlatıyor.