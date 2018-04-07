"Tam Otomatik" Otoparkta Bakım Zamanı

Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören ve 280 araca park imkanı sağlayan otopark, İzmirliler'e daha iyi hizmet sunabilmek için genel bakımdan geçirilecek.

Merkezi konumu ve sağladığı büyük kolaylık nedeniyle günün her saati bölgeye gelen İzmirliler'in tercihi olan otoparkta, araçlar otomatik taşıyıcılar tarafından alınarak en uygun park yerine yerleştiriliyor ve sürücüler dilediklerinde araçlarını 3-4 dakika gibi kısa bir sürede kolayca teslim alıyor.