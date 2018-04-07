"Tam Otomatik" Otoparkta Bakım Zamanı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak'ta 2014 yılında hizmete aldığı "tam otomatik" otopark, periyodik bakım nedeniyle 16 Nisan 2018 tarihine kadar araç parkına kapalı olacak.
Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören ve 280 araca park imkanı sağlayan otopark, İzmirliler'e daha iyi hizmet sunabilmek için genel bakımdan geçirilecek.
Merkezi konumu ve sağladığı büyük kolaylık nedeniyle günün her saati bölgeye gelen İzmirliler'in tercihi olan otoparkta, araçlar otomatik taşıyıcılar tarafından alınarak en uygun park yerine yerleştiriliyor ve sürücüler dilediklerinde araçlarını 3-4 dakika gibi kısa bir sürede kolayca teslim alıyor.