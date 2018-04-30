Düşen Mermer Parçasının Altında Kalmaktan Saniyeyle Kurtuldu! O Anlar Kamerada

Konya'da yolda yürüyen gencin, iş merkezinden düşen mermer parçasının altında kalmaktan saniyelerle kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.

MERMER BLOK ÖNÜNE DÜŞTÜ, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i Mahallesi Şeref Şirin Sokak'ta meydana gelen olayda, bir iş merkezinin ikinci katında bulunan mermer bloklardan biri koparak yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen bir vatandaş düşen mermerin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Bir adım önüne düşen mermerin parçalanmasıyla birlikte kendisini geriye doğru adan adam şans eseri ölümden döndü. Yaşanan anlar sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"SANİYEYLE KURTULDU, VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"

Olayın iş yerinin hemen önünde yaşandığını söyleyen esnaf Armağan Öztaş, "İş yerinde oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi. Büyük bir ihtimal benim levhaya değdi mermer. O sırada buradan bir arkadaş geçiyordu, tam önüne düştü. Saniyeyle kurtuldu. Bir adım fazla atsa gitti. Verilmiş sadakası varmış" dedi.