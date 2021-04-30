Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
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Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü

Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de gün içinde yoğu olan cadde ve sokaklar 17 günlük kısıtlamanın ardından sessizliğe büründü.

Denizli'de gün içinde yoğu olan cadde ve sokaklar 17 günlük kısıtlamanın ardından sessizliğe büründü. Polis ekipleri gerekli tedbirleri alarak sokaktaki insanların izin belgesin sorgularken, caddelerin sessizliği ise havadan drone ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinin toplantının ardından yaptığı açıklamayla beraber ülke genelinde 17 günlük kısıtlama Perşembe günü saat 19.00 başlamıştı. Tam kısıtlamanın ardından Denizli'de işlek olan cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Saat 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşlar marketlerden ihtiyaçlarını karşılamak için sokaklara çıksa da kent genelinde yoğunluk oluşmadı.

Caddelerde ve sokaklar kısıtlama öncesi gün içinde oluşan trafik ve vatandaş yoğunluğu sonrası, meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Polis ekipleri merkezin giriş, çıkışlarında ve farklı noktalarda uygulanan denetim noktasında araçları tek tek kontrol etti. Belgeleri olan sürücülerin geçişlerine izin verilirken, olmayanlara ise tutanak tutuldu. Caddelerin sessizliği ise havadan drone ile görüntülendi. - DENİZLİ

Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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