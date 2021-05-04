Tam kapanmayla köy ve yazlıklara ilgi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmayla köy ve yazlıklara ilgi arttı

Tam kapanmayla köy ve yazlıklara ilgi arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde vatandaşlar, kalabalıktan uzak olan köy ve yazlıkları tercih ediyor.

Ülke genelinde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminde vatandaşlar, kalabalıktan uzak olan köy ve yazlıkları tercih ediyor.

Muş'a tam kapanmayla birlikte büyükşehir ve metropollerden göçler başladı. Temiz havası ve oksijen kalitesiyle özellikle yaşlı kesim tarafından tercih edilen Varto ilçesinde nüfusta gözle görülür artış yaşanıyor. Tam kapanma döneminde büyükşehirlerden gelerek köy ve yazlıkları tercih eden vatandaşlar; bağ, bahçe ve bostan işleriyle uğraşarak zaman geçiriyor. Maske ve mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, 14 gün izole kuralını da göz önünde bulunduruyor.

Antalya'dan Varto ilçesine bağlı Köprücük köyüne gelen vatandaşlardan Ali Tan, "Pandemiden dolayı şehirlerde büyük bir sıkıntı vardı. Köydeki yaşantı ile şehirdeki yaşantı arasında güvence bakımından çok fark var. O yüzden kentten köye doğru geldik. Tedbir alındığı zaman tam alınması lazım. İnsanları sıkıntıya sokmamak gerekiyor. Herkesin kurallara uyması lazım. Yoğun bir dönüş var sırf köylere değil diğer bölgelerimize de yoğun bir göç var. Bazı yerleşim yerlerinin 10 bin nüfusu varsa 40-50 bin oldu. Bu köyde normalde 50-100 kişilik bir nüfus yoğunluğu varsa bu rakam 150-200'e yükseldi" dedi.

Adana'dan köyüne geldiğini ifade eden vatandaşlardan Mehmet Yılmaz ise pandemiden dolayı tam kapanma dönemi yaşanacağı için kaymakamlıktan izin alarak erken geldiğini ifade etti. 4-5 kişi yan yana gelince mutlaka maske taktıklarını aktaran Yılmaz, "1-2 kişi yan yana gelince bile yine birbirimizden uzak oturuyoruz. Ben geleli 5 gün oldu. 14 gün kuralına uyacağım. Hiçbir komşuma daha gitmedim. Uzaktan konuşuyoruz. Buraya gelenler bostan, meyve bahçesi ve tarla işiyle uğraşıyor. Köyde korona vakası yok şimdilik. Açık havada mesafeli bir şekilde oturuyoruz. Adana'ya yılsonunda dönmeyi düşünüyorum" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
13'üncü kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
13'üncü kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Burak Sergen Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Cyle Larin Fatih Terim Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmayla köy ve yazlıklara ilgi arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 01:49:18. #1.16#

title